油價狂飆抗漲神器在此 一卡通 iPASS MONEY先領券再加油

iPASS MONEY啟動春假抗漲神應援，民生採買最高享25%回饋，限時贈送百元加油金（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕清明節與兒童節連假將至，不少民眾都有出遊規劃，面對國際油價狂飆，一卡通公司旗下電子支付iPASS MONEY變身｢抗漲神器」，針對自駕補給、民生採買、連鎖餐飲及在地文化4大場景，推出高額加碼。特別是近期油價飛漲，即日起至 4 月 7 日，用戶至iPASS MONEY APP 輸入指定優惠券代碼｢讓快樂跟油箱一樣滿」，即可領取100 元加油優惠券，單筆消費滿 888 元可兌換回饋，降低油價上漲壓力。

一卡通指出，順利領到加油優惠券的用戶，至中油、台亞、台糖等全台指定站點加油，單筆消費滿 888 元可使用100 元加油優惠券，台亞加油站更獨家加碼，6月底前單月累積消費滿額最高再贈120 元優惠券，連假期間至台亞加油站單筆加油滿888元，不僅可兌換100元優惠券，還可再額外獲得120元優惠券，後續加油可以使用。

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連假期間適逢客家桐花季，一卡通提醒領有「客家幣（數位券）」的幸運用戶，該券有效期限僅至今年6月底。目前全台客家文化重點發展區，已有超過1,850 家特約商店支援 iPASS MONEY 掃碼折抵，提醒勿錯過兌領時限。

民生通路方面，iPASS MONEY 串連民生通路推出最強回饋，6月底前於美廉社單筆消費滿 150 元，享一卡通綠點10% 回饋；首次使用「一卡通 iPASS MONEY」APP 消費的用戶，還可疊加 15% 專屬加碼，合計最高回饋達25%。6月底前於麥當勞手機點餐或歡樂送累積消費滿額即贈次月優惠券；透過 CYBERBIZ電商指定品牌線上消費，也可獲一卡通綠點8% 回饋。每一點一卡通綠點價值新台幣 1 元，可實質抵扣大眾運輸費用，形成「消費即減碳」的良性循環。

為鼓勵用戶使用APP轉帳，4月底前首次利用 APP 轉帳，最高可獲200 元回饋；若同步開啟「雙自動儲值」功能，更有機會抽中最高一卡通綠點8888點。更多上述活動詳情，可至一卡通官方網站查詢。一卡通提醒，用戶除了使用TWQR跨機構掃碼，還可搭配銀行信用卡疊加回饋，例如聯邦信用卡最高10%、玉山 Unicard 最高 4.5% 回饋，讓每一筆連假開銷都轉化為精明的理財回饋。

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