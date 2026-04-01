顏慧欣生前傳遭職場霸凌 洪申翰：防治職場霸凌專章7月上路

勞動部長洪申翰（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病驟逝，引發遭職場霸凌質疑，近日外交部也傳出霸凌案。勞動部部長洪申翰今（1）日至立法院進行專案報告，會前接受媒體聯訪指出，去年11月《職業安全衛生法》修訂後，已增訂了防治霸凌專章，目前正積極修訂附屬法規，希望能在7月1日上路。

立法院衛環委員會今（1）日邀請勞動部部長、衛生福利部、行政院等官員，針對就「職場霸凌申訴機制之檢討：以顏慧欣案為例，如何建構員工心理健康與職場保障機制」進行專題報告並備質詢。

請繼續往下閱讀...

針對顏慧欣疑似生前遭受職場霸凌，各界將矛頭指向總談判代表楊珍妮，根據勞動部今日提出的專案報告指出，顏慧欣為政務人員，根據115年1月9日正式施行「公務人員保障法」第102條及防護辦法第49條，其提起職場霸凌之申訴、調查、處理及裁罰等規定，準用該法相關規定。

不只顏慧欣傳遭職場霸凌，也傳言駐美代表俞大㵢對外交官員霸凌，針對勞工職場霸凌申訴機制的檢討，外界期待勞動部有更積極的改善規劃，洪申翰表示，為防治職場霸凌，去年11月修訂《職安法》，增訂防治霸凌的專章，這幾個月勞動部正積極修訂附屬法規，近期即將進行附屬法規的預告，希望整個新修訂的霸凌專章及相關附屬法規，能夠在今年7月1日上路實施。

針對顏慧欣的疑似霸凌案調查，行政院副秘書長李國興提出專案報告指出，行政院已於3月26號組成調查小組，為確保調查的公正性與客觀性，調查小組成員全數由具有相關專長且有意願參與的外聘委員擔任，並於3月27日召開第一次會議，目前已擬定具體執行計劃，第一階段將以問卷普查的方式，針對相關單位進行全面的調查；第2階段，確認發放的對象、實施方式、辦理時程及接受訪談的意願，並根據回收的結果，初步彙整爭點，作為彙整後續深度訪談的參考。

第三階段將安排委員與關鍵的同仁進行深度的訪談；第四階段：彙整問卷、訪談以及會議等等的各項客觀資料，釐清爭點與事實，完成初步的報告；第五階段將提交行政院防護委員會就調查報告進行審議。會在規定的期限內，儘速的完成調查內容，還原事實的樣貌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法