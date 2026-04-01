Threads新功能「趨勢話題」全台開測！AI 助攻掌握熱議焦點

Threads今（1）日宣布在台啟動「趨勢話題」功能測試，進一步強化即時討論與社群互動體驗。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕以文字為核心的社群平台Threads，今（1）日宣布在台啟動「趨勢話題」功能測試，進一步強化即時討論與社群互動體驗。透過這項新功能，用戶可更快速掌握全台當前最受關注的熱門議題，並在話題發酵的第一時間加入對話、分享觀點，讓社群連結更加緊密，也為平台帶來更即時、多元的交流動能。

「趨勢話題」將整合於搜尋介面中。即日起，用戶只需點擊主畫面右上角的「搜尋」，即可瀏覽全台前五大熱門話題清單；此外，當動態牆上的串文被標示「超夯」標籤時，即代表該內容正處於高討論熱度，點擊後即可進入對應的趨勢話題頁面，延伸探索相關內容並參與討論。整體設計以降低資訊門檻為核心，讓用戶不錯過任何即時焦點。

請繼續往下閱讀...

在技術層面，這項功能背後仰賴AI機器學習系統，透過分析串文數量、互動參與人數等多項指標，即時辨識平台上的熱門議題。同時，系統也會自動生成重點摘要，讓用戶在深入閱讀各篇內容前，即可快速掌握討論脈絡與關鍵觀點，提升資訊吸收效率。

另一方面，Meta亦透過內容團隊進行人工審核，確保趨勢主題符合《社群守則》與《推薦內容守則》，並排除重複、低品質或具誤導性的內容；用戶也可主動檢舉違規貼文，維持平台討論品質。

官方數據顯示，Threads每月活躍用戶數已突破4億，逐步成為涵蓋體育、娛樂等多元議題的重要討論場域。隨著「趨勢話題」功能上線測試，平台將進一步以文化與即時事件為核心，串聯社群與創作者，讓「當下正在發生的事」快速轉化為全民參與的對話現場，持續擴大其在即時社群市場的影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法