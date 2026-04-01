Costco發現會員行為變了！財報揭「關鍵指標」一次看

美式賣場好市多（Costco）發現，旗下會員消費行為出現明顯轉變。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）發現，旗下會員消費行為出現明顯轉變。根據最新財報數據，全球會員來店頻率年增3.1%，平均客單價亦成長4.2%，這顯示出Costco會員不再只是「偶爾補貨」，而是逐漸將逛Costco納入日常消費習慣，對公司而言是一大利多。

Costco向來以會員制商業模式著稱，其獲利來源高度仰賴會員費，而非商品加價。公司最新公布，美國與加拿大會員續約率維持在約92%的高水準，單季會員費收入達13.6億美元，展現高度黏著度。

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對多數人而言，前往Costco並非每週例行活動，而是偶爾一次的大量採購行程。不過，最新財報電話會議數據顯示，隨著會員來店頻率提升，會員們的購物模式正逐步從「低頻高額」轉向「較高頻率消費」。

分析指出，這樣的轉變對Costco至關重要。會員進店次數增加，意味著公司能創造更多額外消費機會，進一步推升營收與成長動能。

Costco特有的「尋寶式購物體驗」也是推動來客數的重要因素。與一般賣場商品內容固定不同，Costco商品組合持續變動，讓消費者每次進店都有新發現，進而提高回訪意願。

這也解釋了為何Costco長期未導入如路邊取貨（curbside pickup）等服務，儘管競爭對手Sam's Club已提供相關功能。業界普遍認為，Costco刻意引導會員進入實體賣場，以提高衝動性消費機會。

整體而言，隨著會員來店頻率提升，Costco已從單純的「囤貨賣場」逐步轉型為日常消費通路。市場認為，若能持續強化消費習慣與會員黏著度，將有助於在零售業普遍面臨銷售壓力之際，維持穩定成長。

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