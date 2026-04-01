2024年全國住宅使照與新生兒人數 出現「死亡交叉」

2025年住宅類使照核發宅數大幅超越新生兒人數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年住宅類使照核發宅數大幅超越新生兒人數。根據房產業者最新彙整，其實早在2024年全國住宅使照宅數與新生兒人數便出現「死亡交叉」，而2025年全國住宅使照核發宅數約14.22萬宅，對比同一年全國新生兒人數10.78萬人，全國使照宅數大幅超越新生兒數量。

根據清華安富房價指數最新發布，2月全國房價指數約202.77、年跌幅達2.71%，主因是隨著少子化趨勢持續深化，住宅買氣出現轉弱、供給壓力上升的轉折訊號。

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去年台中住宅使照宅數超越新生兒人數1倍以上

進一步觀察2025年六都住宅使照宅數與新生兒人數變化，除台北市使照宅數低於新生兒人數外，其它五都均呈現「新屋供給高於新生兒人數」的結構，尤其是台中市、去年使照宅數近2.7萬宅，但新生兒人數僅1.27萬人，兩項數據差距超過1倍以上，此外，桃園市與高雄市兩項數據差距也快要翻倍。

進一步觀察中、南部的彰化縣、雲林縣與嘉義縣等縣市，儘管目前的新生兒人口數量高於使照宅數，然仍需注意人口長期下滑現象，未來房市需求支撐可能持續轉弱。

東部的花蓮縣與臺東縣、整體新屋供給量體雖相對有限，但在人口基數較小且持續外流的背景下，即使新增供給不多，仍可能對市場形成壓力。

清華安富房價指數認為，目前全台人口成長大幅萎縮，住宅供給持續大量釋出，房市將逐漸出現結構變化，在少子化之下，未來住宅買氣不再是單純依賴區域人口紅利支撐，更將高度依賴人口流動及產業發展狀況，預期房市分化表現將持續擴大。

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