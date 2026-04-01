停火也難恢復！荷姆茲海峽卡關 油價為何降不了

即便中東戰火降溫，但受船員安全疑慮與保費維持高檔影響，荷姆茲海峽航運恢復速度仍低於預期，恐持續衝擊全球能源供應鏈。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球重要能源航道荷姆茲海峽在戰火降溫後仍未恢復正常航運。業者指出，船員安全疑慮與高額保費，使航運回復速度低於預期，影響可能延續至停火之後。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，美國總統川普雖宣稱軍事行動可望在2至3週內結束，但航運恢復仍需時間。由於戰爭風險保費維持高檔，加上水雷與自殺無人機的威脅尚未完全排除，航運成本依然居高不下。船管理公司執行長邦加（Angad Banga）強調，海員是全球貿易的支柱，若無法說服他們重返甲板，供應鏈的混亂短期內難以緩解。

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海員的安全疑慮源於真實的襲擊事件。上月曾發生泰國貨輪「瑪優里納瑞號」（Mayuree Naree）遭擊中起火，導致船員被迫棄船逃生且仍有3人失蹤。自衝突爆發以來，已有至少7名海員死亡、逾10艘船隻遇襲。這群支撐全球90%工業品貿易的海員，在目睹同僚喪命後，對於重返該海域態度轉向保守，直接影響全球物流的恢復速度。

戰後成本轉嫁 影響恐持續一段時間

目前全球約1/5石油必須經過荷姆茲海峽，在保險風險評估下調與海員安全感重建前，高昂的運輸附加費仍會轉嫁至終端消費市場。航運業的人力與營運成本若無法回落，全球油價恐將持續震盪。航運恢復與成本回落仍需時間，影響可能持續一段時間。

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