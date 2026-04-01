鍾佳濱轟台塑三部曲助長「塑膠袋之亂」法務部允調查

立委鍾佳濱質疑台塑助長塑膠袋之亂。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱、邱議瑩等人關切塑膠袋之亂引爆民怨，鍾佳濱指出，國內最大塑膠粒供應商台塑石化先是減量50%、隨後減量又漲價、再配合增產高價獲利，台塑三部曲有「假減量、真哄抬」疑慮，痛批台塑是名利雙收，他也要求法務部調查台塑石化是否涉犯囤積罪。法務部也允諾，會持續調查了解。

鍾佳濱今（1日）於經濟部經委會質詢時關切塑膠袋議題，他指出，塑膠粒最上游是台塑石化，透過裂解石油腦生產乙烯、丙烯原料，再交給台塑聚稀事業部生產塑膠粒，並給下游購買塑膠粒做成塑膠袋、醫療包材等；國內塑膠粒最大來源是台塑、供應比重高達75%。

請繼續往下閱讀...

但鍾佳濱質疑，台塑有三部曲，第一部曲是中東戰爭2月28日剛爆發，台塑聚稀事業部於3月2日火速宣布減產50%，導致市場恐慌、價格上漲；第二部曲則是3月10日又宣布漲價且供應量再減半、剩下25%，中下游不計代價搶貨。

鍾佳濱提到，最終曲是台塑增產、高價獲利。他說，台塑掌握石油腦，等到經濟部叫我增產，產量全開，這時候賣的就是「現在最高價格」，他痛批台塑是「名利雙收」。尤其台塑化過去有3條產線，但因中國的產能過剩，塑膠粒產能過剩，國內很多廠商跟對岸購買塑膠粒，台塑化去年底關掉一條產線，今年2月底減產再關掉一條，這有合理嗎?質疑台塑是刻意減產、囤積原料，涉犯刑法251條囤積罪。法務部也回應，會持續調查了解，若有違法一定會辦。

民進黨立委邱議瑩也說，市面上買不到塑膠袋，但經濟部說原料供應無虞，不過，台塑卻被發現有減產情況。經濟部次長何晉滄回應，台塑減產是因為乙烯供應有短缺部分，台塑最主要乙烯來源是是台塑化，台塑化有減產一條產線，月產能油14萬噸變成9萬噸，差距5萬噸。根據經濟部掌握，原先的三分之二是給下游外銷使用，國內生產約1.1萬噸，直接供應台塑做內銷，生產塑膠袋等製品。

邱議瑩也說，公平會已啟動調查，但要三個月時間，她轟，不用三個月，塑膠袋之亂三個禮拜政府就會倒台。經濟部雖已協調振宇五金、小北百貨兩家通路商，但可能會造成民眾去搶塑膠袋，要求經濟部三天內解決，何僅回應，經濟部會努力；國民黨立委楊瓊瓔也關切，中東戰爭全球石化原料價格已失控，廠商抱怨有錢買不到料且報價混亂。

何晉滄補充，中油四輕今天（1日）起提前開爐操作，可裂解產生產1.9萬噸乙烯，到下個月可增加3萬噸，他強調，國內供應給內需是足夠的，經濟部31日也已找台聚、台化、台塑等，中油願意分配產能給中下游生產。他也強調，法務部針對塑膠袋議題已啟動稽查，經濟部、公平會將配合，一起了解市況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法