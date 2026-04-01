被伊朗點名的中東「大苦主」將參戰 ? WSJ曝：助美以武力打通荷姆茲海峽

外媒指出，阿聯成為第一個在遭受伊朗襲擊後，成為戰鬥方的波斯灣國家。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，阿聯正準備參戰，助美國以武力打通荷姆茲海峽，目前正積極遊說聯合國安理會通過決議，授權採取軍事行動，同時呼籲美國及歐亞主要軍事力量組成聯盟，以「不惜一切手段」恢復海峽通行。阿拉伯官員透露，阿聯將成為第一個正式參與軍事行動的波斯灣國家，主要原因阿聯本身也遭到伊朗攻擊，使其立場出現重大轉變。

據報導，德黑蘭警告稱，任何支持其領土擴張行動的海灣國家，伊朗都將摧毀其重要的民用基礎設施，並特別點名阿聯。因此，伊朗對阿聯持續加大攻擊力道，曾一天就發射了近50枚彈道飛彈、巡航飛彈和無人機，導致阿聯的航空運量下降、觀光受挫、房地產市場走弱，以及企業減薪與裁員潮，動搖其「動盪地區中的穩定綠洲」形象。

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根據聯合國分析，伊朗戰爭造成的擾亂可能導緻阿拉伯國家GDP損失1200億至1940億美元（約新台幣3.8-6.18兆元），恐導致該地區失業率上升最多4個百分點、約360萬個就業機會流失、多達400萬人陷入貧困。高盛估計，如果衝突持續至4月底，卡達和科威特今年的GDP可能各自萎縮14%，沙烏地阿拉伯和阿聯的GDP可能分別下降約3%和5%。

對於伊朗的攻擊，阿聯也採取強硬金融措施回應，包括限制伊朗公民入境與轉機，並關閉當地的伊朗醫院與俱樂部。根據1名阿聯官員指出，阿聯已開始評估自身在軍事行動中的角色，包括協助掃雷、提供後勤支援等。同時，阿聯也建議美國應直接佔領海峽中的關鍵島嶼，例如長期由伊朗控制、但阿聯聲稱擁有主權的阿布穆薩島（Abu Musa）。

與此同時，沙烏地阿拉伯與其他海灣國家對伊朗的態度也逐漸轉強，希望戰事持續至其軍事能力被削弱甚至政權動搖。不過，多數國家仍未正式承諾出兵。巴林則已主導提出相關聯合國決議，預計將進行表決。

目前，阿聯最積極的行動集中在重開荷姆茲海峽，因為這條航道直接關係到其能源出口、航運業與糧食供應。阿聯認為，只要獲得聯合國授權，原本猶豫的歐亞國家將願意加入行動。據悉，阿聯擁有一支規模不大但具戰力的空軍，配備美製F-16戰機，曾與美軍共同參與對抗伊斯蘭國的行動，其無人機與彈藥庫，在一定程度上也可補足美以聯軍的資源缺口。

專家指出，阿聯這一轉變，代表戰略思維的根本改變。倘若阿聯此時介入，將面臨更具侵略性的伊朗，同時承受基礎設施受損與投資信心下滑的雙重壓力。若美國在荷姆茲海峽尚未重開前即宣告勝利，阿聯甚至可能陷入難以修復與伊朗關係的困境。

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