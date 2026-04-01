史上單月最強！勞動基金2月狂賺4,184億破紀錄 勞工平均分紅破4萬

勞動基金2月單月大賺4,184億元 再創單月歷史新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局公告最新績效，儘管２月因農曆春節長假，市場交易天數較少、觀望氣氛濃厚，但2月單月仍大賺4,184億元，再創單月歷史新高。總計115年前2月整體勞動基金大賺8,131億元、收益率為10.83％。多達1,292萬人參與的新制勞退基金，前2月收益也達5,389.4億元，平均每位勞工可分紅金額達4.17萬元，已直逼去年全年5.7萬元的分紅金額。

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，115年截至2月底，整體勞動基金規模為8兆854億元，僅前2月收益數達8,131億元、收益率為10.83％，2月單月收益為4,184億元，遠超過去（114）年10月份單月大賺3,006億元紀錄，再創歷史新高。

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根據運用局公告數據，新制勞退基金規模達 5 兆 2,917 億元，前2月收益5,389.4億元、收益率 10.28％；舊制勞退基金規模 1 兆 778 億元，前2個月收益1,541.2億元、收益率高達16.95％；勞保基金規模為 1 兆 4,702 億元、收益金額1,179.1億元、收益率 10.56％；就保基金規模1,836 億元，收益率 0.30％；勞職保基金規模為 378 億元，收益率 0.32％；積欠工資墊償基金規模為 243 億元，收益率為 7.53％。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金7,687 億元，收益率為 10.17％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為 277 億元，收益率為 12.15％。

勞動基金運用局表示，回顧2月市場表現，美股市場在企業財報、通膨與就業數據等因素交互影響下高低震盪，而中東地緣政治衝突升溫也提高了市場避險情緒，整體而言，科技與AI相關產業仍被視為長期成長主軸，市場維持高檔整理格局。臺股方面，2月適逢農曆春節長假，市場交易天數較少使得觀望氣氛濃厚，但節後在資金回流及科技產業需求與基本面的支撐帶動下，臺股表現回升。

展望後市，中東衝突牽動全球能源危機升級，對美國和全球經濟的潛在衝擊不容低估，須持續觀察後續發展。國內方面，也須密切關注地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨的影響。勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

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