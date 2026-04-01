焦點股》鴻海：老AI族群氣勢如虹 帶量大漲

鴻海觀察，今年第一季AI伺服器持續放量，營收表現將優於過去五年季節性水準。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕加權指數昨日慘遭血洗，今日受惠於美國總統川普有意結束中東戰事，在美股全面強力反彈下，台股同步展開絕地大反攻，早盤漲逾千點，其中老AI股氣勢如虹，以鴻海（2317）漲勢最為猛烈，截至上午10時25分暫報196.5元，漲幅4.8%，成交量2萬3694張。

回顧鴻海3月股價收在187.5元，單月下跌22.83%，外資區間賣超張數為30萬9714張，投信買超4882張，自營商買超6126漲，三大法人合計賣超29萬8706張。鴻海去年每股稅後盈餘13.61元、年增24%。針對去年盈餘，鴻海決議每股配發現金股利7.2元，配息率52.9%，殖利率約3.6%。

請繼續往下閱讀...

鴻海觀察，今年第一季AI伺服器持續放量，營收表現將優於過去五年季節性水準，並較去年同期呈現強勁成長。其中，AI機櫃出貨季對季成長高雙位數百分比，AI伺服器營收季增，2026全年AI機櫃出貨倍數成長，在AI多元解決方案並進下進而帶動集團市佔率提升，整體業績也可望再創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法