焦點股》台達電：買盤助攻大回血 漲逾100元

台達電今日股價在買盤強力回補之下大幅回血、帶量上攻。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）股價昨日隨著大盤血崩，今日加權指數報復性反彈逾千點，加上進入3月份的營收發佈期間，台達電因備受市場期待，股價在買盤強力回補之下大幅回血、帶量上攻，截至上午10時3分暫報1490元，漲幅7.97%，成交量5477張。

台達電現為AI伺服器電源解決方案主要供應商，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI基礎建設，電源系統需求穩定成長，成為近年營運表現的重要支撐。台達電冷卻分配單元（CDU）自2025年第四季開始小量出貨，預期今年將成為新的成長動能，且側掛式冷卻系統市場需求仍持續擴大，有助於支撐營收規模擴張。

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台達電觀察，AI產業仍處於發展初期，高耗電與散熱效率仍是資料中心面臨的核心挑戰。不過，隨著大型語言模型與各類AI應用逐步商轉，產業已形成關鍵規模並開始實際貢獻營收，AI基礎建設的重要性持續提高，將成為推動電力效率升級的長期引擎。

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