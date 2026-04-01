美伊戰爭萬物皆漲 澎湖漁業首當其衝

澎湖殺魚真空業者，近來苦於無袋可用。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕美伊戰火開啟，導致國際油價飆升，波及台灣民生經濟，除了漁船補助用油調升價格外，也帶動萬物調漲，養殖下雜魚飼料3-4月份連續調漲2次，現在連真空包裝袋原料來源也受阻，澎湖漁業成為最大受害者。

油價飆漲，澎湖養殖魚飼料成本大漲。（記者劉禹慶攝）

漁業動力用油之補貼政策及相關罰則，係由行政院農業部漁業署統籌制定。為減輕漁民負擔，漁船用油依《營業稅法》第8條及《漁業法》第59條規定，享有免徵營業稅及貨物稅之優惠。根據現行《漁業動力用油優惠油價標準》，政府補助金額約為牌價之14%（每公升補貼約3至4元）。

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根據統計，澎湖地區年度漁業用油量粗估約為14萬4000公秉（約1億4400萬公升），顯示澎湖漁業活動對於補貼用油之高度需求。但國際油價不斷飆高，漁業補助用油每公升已突破20元大關，但還是亞洲最低，傳出部分不肖漁民賣油牟利，中油要求各加油站嚴格落實供油審核機制，必須確實核對漁民持有之「航程紀錄器（VDR）」合法配額，確保每一滴補貼油品皆用於正當作業，守護漁業發展秩序。

另外，由於戰爭影響到百姓生計，澎湖殺魚真空業者買不到真空袋，載原料貨輪被阻，影響生產真空袋，萬物皆喊漲。魚飼料4月1日大漲，每公斤漲5元，等於1包20公斤漲100元，100包成本增加1萬元，勢必影響養殖魚成本與售價。

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