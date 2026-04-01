全球搶翻天！台積電超驚人訂單量曝光

韓媒報導指出，台積電訂單已一路滿到2028年，甚至連尚未興建完成的新廠產能，也已提前被客戶預訂一空。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導指出，台積電訂單已一路滿到2028年，甚至連尚未興建完成的新廠產能，也已提前被客戶預訂一空，顯示AI浪潮正持續推升晶片需求。

《PC Gamer》引述韓媒《朝鮮日報》報導，多方消息指出，包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、超微（AMD）與英特爾（Intel）等傳統大客戶，已提前卡位台積電最先進製程產能。其中，備受矚目的2奈米（N2）製程更是供不應求，幾乎被預訂一空。

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除此之外，Google、亞馬遜（Amazon）等新興AI企業也對晶片製造提出了更多的需求，進一步推升整體需求，使台積電產能全面告急。

據報導，儘管台積電正積極擴產，持續在全球布局新廠，但多數新增產能仍需數年時間才能開出。而驚人的是，即便尚未投產，部分未來產能也已提前售罄。

報導甚至指出，台積電規劃中的美國亞利桑那州第4座晶圓廠，預計2030年量產，但目前產能預訂已經關閉，意味著客戶搶單已經提前卡位到未來數年之後。不過在產能極度吃緊的情況下，市場也關注，這是否將為三星電子（Samsung）帶來轉單機會，成為替代晶圓代工選項。

據了解，亞利桑那州第4座晶圓廠目前正進行2奈米（N2）製程的設備安裝改造，這也讓外界看到先進製程從規劃到量產通常需要數年時間，也顯示台積電將最先進技術保留給台灣主力廠房。台積電已規劃在N2之後推出A14製程，預計量產時間落在2028年左右，展現其長期技術布局與製程節奏。

至於台積電與三星的競爭，《朝鮮日報》指出，台積電目前掌握全球晶圓代工市場高達72%的市占率，遠高於三星的7%。報導也提到，全球僅台積電與三星能提供2奈米晶片製造技術，雖然英特爾的18A與14A製程也在加速推進，但對外代工客戶仍相當保密，對這個說法或許有所保留。

另外近期特斯拉（Tesla）與輝達（NVIDIA）已經簽約採用三星最新晶圓廠技術，若三星和英特爾（Intel）能提供台積電可行的替代方案，將對市場形成一定支撐。

不過，報導也指出，晶圓代工競爭並非短期可以改變。台積電能夠取得今天的領先地位，是經過數十年的技術積累；英特爾也同樣經歷了多年管理不善才失去在晶片製造商中的霸主地位，因此，要對台積電形成有效挑戰，也需要漫長時間的投入與策略布局。

對於消費者而言，這意味著在我們期待的高端遊戲PC與先進晶片供應方面，短期內仍難看到供應放寬的情況。從GPU到CPU，尤其是近期受AI需求推動的晶片，仍將受到產能緊張的影響。因此，短期內想要見到更便宜的電腦價格，恐怕還得再等等。

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