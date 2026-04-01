史上新高！科技業撐盤 Q1商用不動產達933億元

Q1有三筆破百億的土地交易，顯示具備產業戰略或核心區位條件，仍能吸引長期資金進場布局。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第一季商用不動產靠科技業撐盤，單季交易額達933億元，比2018年全年810億元還要多，寫下商仲業者統計以來單季新高。

根據高力國際統計，第一季科技業共砸下793億元取得商用不動產，占整季交易額比重約79%，而第一季最搶手的商用不動產則是自用廠房，交易額高達836億元、占比約84%。高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，第一季商用不動產買盤仍仰賴自用買家，其中科技業依舊是支撐交易動能的關鍵。

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此外，第一季也因持續有企業升級辦公空間需求，進而帶動新落成或預售廠辦及商辦產品的交易動能，包括永寧寶磊三期、內湖矽谷環球旗艦總部、新莊中悅松Tower、北士科IBC環球企業總部等。

而且資金潮並未退場，第一季則高度集中在少數大型標的，前五大指標交易中，有兩筆屬於投資買盤，包括凱基人壽以63億元購入功成資本楊梅物流中心，以及興富發建設旗下元盛國際興業以60.02億元買下全球人壽松仁大樓。

相較商用不動產市場在科技業帶動下創新高，高力國際副董事總經理暨資本市場及投資服務部主管黃正忠指出，第一季土地交易市場表現仍相對冷靜，交易金額約521億元，整體購地動能尚未全面回溫。

Q1土地買氣雖未回溫 仍有3筆百億級交易案

但值得注意的是單季有3筆破百億的土地交易，顯示具備產業戰略或核心區位條件，仍能吸引長期資金進場布局。而3筆百億土地交易案分別是輝達以122億元取得北士科T17與18的地上權作為企業總部使用、世紀鋼集團以113.75億元購入台灣科慕公司桃園市觀音區工業地作為集團自用及投資用途、凱基人壽以101億元取得陸軍保養廠C區基地且預計規劃為複合式健康園區。

針對今年房地產走勢，高力國際董事長劉學龍認為，整體產業發展的核心仍圍繞在AI技術的跨領域深化應用，相關供應鏈擴張動能仍強，是支撐不動產市場需求的主力，因此具備即時投產條件的廠房、廠辦及倉儲物流等工業型不動產，仍將是市場主要買盤關注的資產類型。

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