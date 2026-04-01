焦點股》聯茂：最便宜的CCL股 挑戰漲停

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〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）因應上游材料成本提高，自去年起開啟漲價行動，近期再進行新一波漲價，聯茂（6213）積極發展高階銅箔基板，M9等級銅箔基板去年已拿到認證門票，隨著高階銅箔基板出貨比重提高，聯茂營收與獲利逐步提升，今年前2月合併營收年增達24.4%，近期吸引內外資進場，股價相對大盤強勢，今日伴隨台股反彈，聯茂早盤帶量攻高，挑戰漲停，股價創下2021年9月底以來4年半的波段新高。

截至9:27分左右，聯茂股價大漲9.09%，暫報162元，成交量逾1.46萬張。

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因應AI伺服器算力提升及資料傳輸高頻寬、低延遲需求，PCB上、中游材料升級趨勢明確。其中NVL144 CPX率先導入M9，CPS（雲端服務提供商）自主ASIC材料等級今明兩年由M7至M8升級至M8至M8+，PCB設計層數由22~26L朝30L以上方向前進，升規趨勢明確，預期單位價值提升明顯，聯茂隨著新一代AI伺服器推出及高階車用電子成長動能延續，今年營收與產能利用率可望逐季升溫。

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