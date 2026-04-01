自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯茂：最便宜的CCL股 挑戰漲停

2026/04/01 09:39

1]

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）因應上游材料成本提高，自去年起開啟漲價行動，近期再進行新一波漲價，聯茂（6213）積極發展高階銅箔基板，M9等級銅箔基板去年已拿到認證門票，隨著高階銅箔基板出貨比重提高，聯茂營收與獲利逐步提升，今年前2月合併營收年增達24.4%，近期吸引內外資進場，股價相對大盤強勢，今日伴隨台股反彈，聯茂早盤帶量攻高，挑戰漲停，股價創下2021年9月底以來4年半的波段新高。

截至9:27分左右，聯茂股價大漲9.09%，暫報162元，成交量逾1.46萬張。

因應AI伺服器算力提升及資料傳輸高頻寬、低延遲需求，PCB上、中游材料升級趨勢明確。其中NVL144 CPX率先導入M9，CPS（雲端服務提供商）自主ASIC材料等級今明兩年由M7至M8升級至M8至M8+，PCB設計層數由22~26L朝30L以上方向前進，升規趨勢明確，預期單位價值提升明顯，聯茂隨著新一代AI伺服器推出及高階車用電子成長動能延續，今年營收與產能利用率可望逐季升溫。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財