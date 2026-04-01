伊朗總統「一句話」引爆市場！國際油價秒崩 油市一夕變天

國際油價週二（3月31日）下跌。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕未經證實的報導稱伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）有意結束戰爭，但前提是須取得相關保障，消息傳出後，國際油價週二（3月31日）應聲下跌。

《路透》報導，布蘭特原油5月合約原本可望寫下歷史單月最大漲幅，但該合約已於週二到期。隨著投資人將部位轉向流動性較高的6月合約，市場流動性同步下滑。5月期貨成交量僅18,652口，約為6月合約的30分之1。

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布蘭特原油6月期貨收跌3.42美元，報每桶103.97美元。

布蘭特原油5月期貨則收漲5.57美元，漲幅4.94%，報每桶118.35美元。

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收跌1.50美元，跌幅1.46%，報每桶101.38美元。

根據LSEG自1988年6月以來的數據，近月布蘭特原油期貨3月累計大漲64%，創下歷史單月最大漲幅；美國基準WTI本月也上漲約52%，為2020年5月以來最大單月升幅。

Again Capital合夥人基爾達夫（ John Kilduff ）表示：「市場再次出現急跌，主因是伊朗總統的相關說法。若敵對行動立即結束，我們預期荷姆茲海峽將重新開放，供應回流市場，進而消除目前油價中累積的大量風險溢價。」

隨著伊朗戰事升溫，過去4週國際油價持續走高。波斯灣地區能源基礎設施頻遭攻擊，導致史上最嚴重的石油與天然氣供應中斷。

《路透》調查顯示，在被迫削減出口的背景下，石油輸出國組織（OPEC）3月原油產量較前月大減730萬桶／日，降至2157萬桶／日，創2020年6月疫情高峰以來最低水準。

本月油市走勢劇烈震盪。每當美國總統川普暗示軍事行動可能降溫時，油價即出現回落；但隨後又因伊朗威脅通行於關鍵航道荷姆茲海峽的船隻，導致供應受阻，價格再度回升。該海峽為全球約5分之1油氣運輸的命脈。

川普曾表示，其他國家應介入協助重啟該海峽，但歐洲國家在敵對行動結束前並不願採取行動。美國已解除對俄羅斯原油的制裁，並承諾與其他國家協同釋放戰略儲備，但相關措施僅能在有限時間內彌補供應缺口。

Rystad Energy大宗商品市場與石油副總裁Lin Ye指出：「隨著市場剩餘緩衝逐步被消耗，若荷姆茲海峽長期關閉，市場對實體原油短缺的風險將擴大至更廣泛地區，油價上漲動能也可能進一步增強。」

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