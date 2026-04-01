黃金連3大漲也救不了！慘寫2008年金融海嘯後最差單月

週二（3月31日）黃金價格上漲。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（3月31日）黃金價格上漲逾3%，連續第3個交易日上漲，但仍無法挽回本月頹勢，寫下2008年金融海嘯以來最差表現。

黃金現貨價上漲3.2%，報每盎司4652.31美元，是3月20日以來最高。

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黃金期貨收高2.7%，報每盎司4678.60美元。

黃金3月累計下跌11.8%，是2008年10月以來最差表現。

《路透》報導，Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「黃金當前的漲勢令人鼓舞，原因是市場對中東局勢緩和的樂觀情緒正在增強。但要形成持續上漲形態，需要看到更強勁的上揚表現。」

他補充：「從長期來看，基本趨勢依然看漲，去美元化和央行買盤等關鍵基本面支撐依然存在。」

BMI維持對2026年黃金年均價格在每盎司4600美元的預測，高盛則預測金價將在2026年底能達到5400美元。

《華爾街日報》援引政府官員的話報導指出，美國總統川普願意在荷姆茲海峽仍處於封鎖的狀態下，結束對伊朗的軍事行動。然而與此同時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，未來幾天將是伊朗戰爭的決定性時刻，並警告德黑蘭當局，如果伊朗不達成協議，衝突將升級。

其他貴金屬交易：

現貨白銀大漲6.7%，報每盎司74.64美元，3月累計下跌20.4%。

現貨鉑金上漲3.1%，報每盎司1958.05美元，3月月線收黑。

現貨鈀金勁揚5.2%，報每盎司1479.14美元，3月月線收黑。

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