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「成屋買賣定型化契約」今上路 增列3項揭露資訊

2026/04/01 09:22

成屋買賣新制上路，節能標示、光電設備同步揭露。（內政部地政司提供）成屋買賣新制上路，節能標示、光電設備同步揭露。（內政部地政司提供）

〔記者徐義平／台北報導〕「成屋買賣定型化契約」新制今上路，內政部地政司指出，新制包括須揭露建物有無太陽光電發電設備、有無用戶設置自來水加壓受水設備，以及增列硬固混凝土氯離子含量標準等三項。

而三項增列項目未來也會整合在不動產交易實價查詢服務網，讓民眾查詢實價時，同步也掌握建物節能現況。

地政司進一步解釋，成屋買賣定型化契約主要是修正附件「建物現況確認書」，新增揭露資訊，第一項為建物是否設置太陽光電發電設備，並揭露設置依據、位置及管理維護情形。第二項則是配合「建築物混凝土結構設計規範」修正，增列「硬固混凝土中最大水溶性氯離子含量」檢測標準與容許值說明。第三項則是社區是否設有「用戶加壓受水設備」並揭露管理維護責任。

新增項目將結合實價網揭露

至於， 「不動產說明書」則由不動產經紀人員接受屋主委託銷售後調查製作，內容除不動產產權、周邊環境、建物現況、瑕疵及交易條件等，新制上路後，還會新增揭露建物是否取得建築能效標示，以及是否設置太陽光電發電設備等資訊。

內政部地政司指出，因房屋交易金額高，交易資訊更應該要充分揭露，新制上路後，房地產企業主應該要使用新版成屋買賣定型化契約，不動產經紀業者在接受屋主委託銷售房地產時，更要依照規定製作新版不動產說明書並向購屋民眾說明。

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