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焦點股》台積電：ADR強彈 股價飆漲

2026/04/01 09:21

台積電ADR強彈，股價飆漲。（記者洪友芳攝）台積電ADR強彈，股價飆漲。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美伊雙方可望停戰，美股周二大漲，台積電ADR強彈21.45美元，漲幅達6.78%，收在337.95美元，激勵台積電（2330）股價今以1840元開出，並走高至1845元，一舉大漲85元、漲幅4.83%，重返1800元之上，市值約47.84兆元，日增值2.2兆元。

伊朗與美國陸續釋出願結束中東軍事敵對行動，戰爭可能很快就會結束，激勵美股與台積電ADR強彈，道瓊工業指數飆漲1125.37點或2.49%，標普500指數漲184.8點或2.91%，以科技股為主的那斯達克指數大漲795.99點或3.83%，費城半導體指數漲445.86點或6.24%。

台積電營運基本面並未改變，近期雖陸續傳出受通膨、中低階消費市場需求不振，手機晶片大廠砍單，不過，其他客戶需求產能殷切，台積電先進製程產能利用率仍處在高檔水準，第一季營運達標無虞。台積電預計本月16日召開法說會，針對第一季營運成果與展望後市進行說明。

台積電積極推進矽光子先進封裝平台「COUPE」，將從開發階段轉向商業量產，先進封裝整合四處處長侯上勇昨在一場相關論壇指出，COUPE已不再只是實驗室中的概念，而是進化為一套完整、可大規模生產的半導體製程技術，2026年COUPE將依計畫進入量產，開花結果之日將指日可待。

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