日本3奈米來了！台積電2028年開跑 熊本二廠直攻先進製程

台積電日本廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據台灣政府週二晚間的申報文件顯示，全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）計畫於2028年在日本第二座晶圓廠啟動3奈米晶片的設備進駐與量產。據報導，今年2月，台積電執行長魏哲家在與日本首相高市早苗會面時曾表示，規劃在日本第二座晶圓廠導入先進3奈米製程並實現量產。

根據最新調整後的計畫，該日本第二廠將採用3奈米先進製程技術，月產能預計達到1.5萬片12吋晶圓。相較之下，台積電過去在日本的布局主要集中於較成熟製程。公司於2024年曾表示，日本第一與第二座晶圓廠的總投資金額將超過200億美元，兩座工廠合計月產能約為10萬片12吋晶圓，涵蓋40奈米、22/28奈米、12/16奈米以及6/7奈米等製程節點。

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台積電位於日本的第一座晶圓廠已於2024年底開始量產。日本《讀賣新聞》曾於今年2月報導，台積電第二座晶圓廠的投資金額可能接近170億美元（約新台幣5425.6億元），但該公司尚未對此數字做出正式確認，也拒絕評論相關報導。

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