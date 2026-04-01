開店首年營收就近千萬！50歲婦人靠副業翻轉人生

冰淇淋品牌「Clementine’s Ice Cream」。（圖擷取自Clementine’s Ice Cream官網）

〔財經頻道／綜合報導〕來自美國密蘇里州聖路易斯的50歲婦人基夫（Tamara Keefe），過去在財星500強企業擔任行銷職位，因工作長期出差、每週工作70小時，使她身心俱疲，於是她開始在家裡做冰淇淋放鬆身心，結果沒想到大受親友好評，朋友建議她將這份熱情轉化為副業，於是手工小批量冰淇淋品牌「Clementine’s Ice Cream」在2014年誕生了，但這份副業很快就不再只是副業。同年基夫辭去原有工作，全心投入Clementine’s 的營運，事業越做越有起色，開店首年營收就達約30萬美元（約966萬元新台幣），最近該品牌更完成第一輪投資募集，募得600萬美元（約1.93億元新台幣）。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，基夫回憶童年時，家庭並不富裕，媽媽透過簡單的冰淇淋製作為家人創造溫暖和社群感，「冰淇淋對我而言，一直都是連結的象徵。」長大後，她將這份童年的熱情變為事業，也成了她的人生轉捩點。

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基夫透露，創業初期她做的第一件事，就是先去上專門的冰淇淋學校，學習技術與設備，並將產品提供給當地受尊敬的主廚和餐廳，以獲得專業認可。辭職後，她套現401（k）退休金，並用個人積蓄全心投入品牌。創業前3年，她幾乎只支付基本生活費，生活極度節省。

此外，基夫也積極尋找外部資源，她申請並獲選2018年高盛「10000小型企業計畫」（Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Program），該計畫提供教育、資金與支持，幫助她完善商業與成長計畫。

然而，創業之路並非一帆風順。基夫坦言，冰淇淋製作不僅耗費體力，每天搬運50磅（約22.68公斤）奶桶極為勞累，還要持續創新口味保持顧客黏著度。她也曾面臨供應鏈危機：夏季旺季時，原料椰奶運送途中在南中國海遭劫持，迫使她迅速從印尼與墨西哥尋找替代原料，並為新原料創造新口味，維持品牌品質。

由於Clementine’s在開實體門市之前，已進行批發銷售業務，所以在2015年開第一家門市時，立即有穩定營收。首年的5月至12月營收約30萬美元。

如今，Clementine’s已在聖路易斯北區設立2.3萬平方英尺生產設施，並在密蘇里州、堪薩斯州、伊利諾州與北阿肯色州共營運11家門市，員工260名，業務涵蓋零售、批發、電商、外燴及加盟。品牌今年也宣布完成首輪投資募集，募得600萬美元。基夫強調，品牌全程自籌資金，女性創業者在風險投資中占比不足3%，Clementine’s將努力縮小性別資金差距。

基夫說：「最重要的是人，無論是團隊或顧客。冰淇淋不只是甜點，它有使命感，我們提供就業、強化社區、創造回憶，也讓顧客每天感受到喜悅。」基夫也提醒新創業者，「務必保持帳務清楚，不要混合個人與公司財務」，這是能讓事業可持續擴張的重要基礎。

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