明明很節省、為何退休後還是過得很苦？70歲阿公的答案很殘酷

在通膨持續升溫下，過去被視為「中產階級」的退休族，如今正面臨前所未有的生活壓力。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名70多歲的退休男性坦言，自己年輕時與一般人一樣努力工作，退休後與妻子合計每月可領約24萬日圓（約新台幣4.9萬元）年金，原以為足以安穩過日，「沒想到現在生活卻越來越吃緊」。主要是在日本通膨持續升溫下，過去被視為「中產階級」的退休族，如今正面臨前所未有的生活壓力，「退休後過得比想像更苦」，已成為不少高齡者的共同寫照。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在埼玉縣一處屋齡35年公寓中的70歲老翁小林誠一（化名）與妻子惠子（68歲，化名）回顧在職時的狀況，表示：「我們算是非常普通的中產階級。」誠一曾在一家中型製造商任職，工作至60歲退休；惠子則一邊兼職打工，一邊扶養兩名子女長大。

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目前這對夫妻每月合計可領取約24萬日圓的年金，接近日本厚生勞動省公布的標準夫妻年金水準（2026年為23萬7279日圓、約4.84萬元新台幣）。誠一回憶，剛退休時曾樂觀認為：「有這筆錢，應該不至於過不下去。」

然而現實卻遠比預期嚴峻，且近年壓力持續加重，主要來自不斷攀升的生活成本。除了食品價格上漲外，水電費、醫療保險、長照保險等支出逐年增加，加上老舊公寓的管理費與修繕基金調漲，每月固定開銷已逼近10萬日圓（約新台幣2.04萬元），剩下的錢再拿來應付伙食和水電費，幾乎就快沒了。

在收入難以增加的情況下，退休生活品質被迫一再壓縮。連原本簡單的日常娛樂，也逐漸變成「奢侈」。例如一碗約300日圓（約新台幣61元）的外食蕎麥麵，如今都讓他感到有負擔，「其實在家煮不到100日圓（約新台幣20元），但外面吃就會覺得很浪費」。

此外，突發性或一次性支出更成為沉重壓力來源。像是孫子的「七五三」儀式，包含禮金、服裝與聚餐等費用，一次就花費約10萬日圓。儘管經濟吃緊，仍難以在家人面前表露，「不想讓孩子擔心，只能自己撐」。

小林夫婦面臨的困境，與其說是個別家庭理財問題，不如說是當前日本社會制度結構性限制的具體呈現。根據日本內閣府調查，僅11.6%的高齡者認為生活「完全無憂」，反觀有高達47.3%的人坦言「沒有餘裕、感到不安」，接近半數。

進一步分析顯示，高齡者經濟壓力的主要來源為「物價上漲」（82.8%），其次為醫療與長照費用（52.4%）。由於年金調整幅度難以完全跟上通膨，實質購買力逐漸縮水，導致退休族生活品質持續下降。

同時，儲蓄不足問題也浮現。調查指出，有25%的高齡家庭存款低於100萬日圓（約新台幣20.4萬元），甚至沒有存款。一旦遇到突發支出，例如醫療費、房屋修繕或婚喪喜慶，極可能直接衝擊家計穩定。

專家指出，在通膨與固定支出雙重壓力下，「平均年金即可安穩退休」的觀念已逐漸瓦解。未來高齡社會將面臨更普遍的「無餘裕老後」現象，如何提升退休財務韌性，已成為不可忽視的重要課題。

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