荷姆茲海峽關閉沒在怕！路透揭中國手握「5張底牌」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國作為通過荷姆茲海峽進口石油最多的國家，卻未被伊朗此波封鎖牽制，且應對能力優於日韓等亞洲國家，路透分析指出，中國主要是靠著電動車熱銷、電網幾乎完全由煤炭和再生能源供電、多元化的石油和天然氣供應，與龐大儲備等5大優勢，專家稱，即使海峽中斷，至少可撐7個月。

路透報導，中國消耗大量來自海灣的石油，從該地區的進口量大致相當於印度、日本和韓國的總和。為因應海峽關閉，亞洲各地官員呼籲民眾縮短淋浴時間或居家辦公以節省能源。而在中國的黨媒卻告訴讀者，中國擁有自己的「能源糧倉」。

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雖然社論沒有提及北京已非正式地禁止燃料出口以節約供應，但由於多年來採取的政策措施降低了中國受能源衝擊的影響，因此中國比許多鄰國更具抵禦能力。

中國擁有與世界其他地區電動車保有量總和相當的規模，龐大且不斷增長的石油儲備，多元化的石油和天然氣供應，以及幾乎完全擺脫進口的電網，這得益於國內煤炭和可再生能源。

「目前的情況與中國規劃者幾十年來所設想的非常接近，」芬蘭能源與清潔空氣研究中心聯合創始人米利維爾塔說。這證明了減少對海上化石燃料依賴的努力是正確的。

報導進一步分析中國5大優勢，首先是電動車的普及，在2020年底，北京提出目標，2025年電動車銷量佔新車銷量的20%，然到去年，電動車銷售量已佔新車總銷售量的一半。

電動車的意外激增意味著，中國燃油消耗量在經歷了數十年的高速成長後達到高峰。根據能源與清潔空氣研究中心估計，去年電動車取代的石油量大致相當於中國從沙烏地阿拉伯進口的石油量。

其次是絕緣電網，中國的電網幾乎完全由煤炭和快速成長的再生能源供電。清潔能源的蓬勃發展已經超過了北京自身的目標，以至於每年經濟所需的新增電力幾乎全部由新增的太陽能或風能滿足。這意味著煤炭進口量減少，而少數沿海省份（液化天然氣是其電力結構的一部分）的液化天然氣進口量也相應減少。

第3則是石油供應多元化，中國進口大量石油，但與其他亞洲主要進口國不同，中國謹慎地保持對任何單一供應商的獨立性，中國石油進口中，來自單一來源的石油佔不到20%。

以日本為例，東京從沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國購買近80%的石油，而中國則從8個國家購買了相同比例的石油，其中包括大量來自俄羅斯、委內瑞拉和伊朗的折扣石油，這些石油由於受到美國制裁，大多數買家無法購買。

第4是大量儲存石油，中國將一部分進口石油儲存在其秘密的戰略石油儲備中。沒有人確切知道這些儲備的規模，但據估計，加上商業煉油商的庫存，中國的石油儲備足以取代經由荷姆茲海峽進口的石油，大約可以維持7個月。

最後則是天然氣的迅速增長，中國國內天然氣產量成長迅速，加上透過俄羅斯、中亞和緬甸獲取石油和天然氣，中國實際進口的液化天然氣數量比2020年還要少。

另1條俄中輸油管「西伯利亞力量2號」的宏偉計畫已經提出，但距離建成仍需數年時間。

幾十年來，中國經濟成長一直依賴從海外進口的化石燃料，尤其是原油。但由於電動車的蓬勃發展，中國正在擺脫對外國石油的依賴。

「中國石油需求可能在今年達到峰值，之後將開始下降，」Rystad Energy石油天然氣研究副總裁陳林表示。因此，儘管進口量仍將居高不下，但情況不太可能惡化。

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