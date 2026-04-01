川普TACO又來了！韓股暴漲逾5％ 日股飆1877點

川普TACO又來了！韓股暴漲逾5%，日股漲1877點。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火有望平息，美國總統川普3月31日表示，美國可能在2到3週內結束對伊朗的軍事行動，這也是川普迄今最為明確的表態，受此激勵，美股4大指數週二強彈，而亞股週三全面跟著同樂，日股飆漲1877點，而韓股則暴漲逾5%。

受伊朗戰爭可能將結束的消息提振，週二美國股市強勁上漲。道瓊工業指數上漲1125.37點、2.49%，標普500指數上漲2.91%，那斯達克指數上漲3.83%，費城半導體指數大漲6.24%，主要指數均創下5月以來的最佳單日表現。台積電ADR上漲21.45美元，漲幅達6.78%，收在337.95美元。

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週三亞股全面大反彈，南韓綜合指數週三開盤飆漲277.57點或5.49%，指數開高後賣單釋出，漲勢微幅收斂，截至台北時間8點18分，報5300.32點，漲4.91%。

日經225開盤漲896點或1.75%，指數開高走高，來到52940點，漲1877點或3.67%，截至台北時間8點19分，報52925點，漲1861點。

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