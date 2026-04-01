存1420萬爽退！僅3天就翻車，60歲男揭「1疏忽」的殘酷代價。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕擁7100萬日圓（約新台幣1420萬）存款爽退，1名60歲佐藤亮（化名）原計畫盡情享受人生第二春，沒想到退休第3天到銀行索取1份資產證明，結果發現3500萬日圓（約新台幣700萬）存款，只剩500萬日圓（約新台幣100萬），當下被震驚說不出話來，直接妻子說出存款流向後，不僅讓他安穩退休生活變成遙不可及，在退休金無法彌補存款損失，他只好被迫重回職場。

日媒報導，佐藤亮曾在東京1家大公司擔任銷售經理，他原本應該有3500萬日圓的存款，如今卻只剩下區區500萬日圓，而這一切，僅僅發生在他退休3天後。

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佐藤屬於那種對退休生活充滿信心的族群，他工作期間的年收入約為1400萬日圓（約新台幣280萬），他原本預計退休金約3600萬日元圓（約新台幣720萬），加上他3500萬日圓的存款，他的退休金總額遭7100萬日圓。

「我當時想著，我可以透過投資增加一些退休金，然後把剩下的錢取出來。我設想的退休生活簡直完美無缺。」退休後，他決定整理一下自己的資產，多年來第1次去銀行櫃檯索取了1份資產證明，想全面了解自己的資產狀況。

一切就此開始，當銀行職員給他看了過去幾年的交易紀錄，記錄顯示，幾乎每個月都有數十萬到100萬日圓（約新台幣20萬）的提款和轉帳記錄，這不是１次性的，而是持續數年的資金外流，總額達到了約3000萬日圓（約新台幣600萬）。

當下「我簡直不敢相信自己的眼睛。少了1個零。我1遍又1遍地喃喃自語『你在開玩笑吧』。」緊接著懷疑是不是被盜刷，然而存摺和銀行卡都在家裡，沒有任何第3方介入的跡象，於是他回到家問妻子雅代（化名），妻子沉默了一會兒才開口說：「我不想讓你擔心。」這些錢是用來供養孩子的。

他給長子和次子每人1千萬日圓（約新台幣200萬），作為他們買房的贈款。此外，他多年來每月都給離婚後搬回家的長女提供近30萬日圓（約新台幣6萬）的生活費和孫輩的教育費，佐藤一時語塞，不知該如何是好。

事後佐藤說，「我把家裡的所有財務都交給了妻子，我甚至記不清上次仔細核對餘額是什麼時候了。我一直以為我們的積蓄不可能減少。」因高收入帶來的安全感，以及「只要是為了家人就沒問題」的潛意識想法，導致他長期忽視了資產的流失。

結果，即使領取了退休金，他也幾乎無法彌補損失的積蓄，而他最初設想的安穩退休生活，如今已遙不可及，他必須對自己的人生規劃進行重大調整，佐藤先生透過再就業繼續全職工作。

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