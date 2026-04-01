美股收盤》中東現轉機！道瓊飆漲1125點！台積電ADR強彈近7％

週二美股大漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕受伊朗戰爭可能將結束的消息提振，週二美國股市強勁上漲。道瓊工業指數上漲1125.37點、2.49%，標普500指數上漲2.91%，那斯達克指數上漲3.83%，費城半導體指數大漲6.24%，主要指數均創下5月以來的最佳單日表現。台積電ADR上漲21.45美元，漲幅達6.78%，收在337.95美元。

消息指出，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，在獲得保證的情況下，他願意結束戰爭。美媒報導，美國總統川普曾告訴助手，即使荷姆茲海峽仍然關閉，他也願意結束中東地區的軍事敵對行動。隨後又有消息稱，川普表示他相信伊朗戰爭可能很快就會結束，且華盛頓將要求歐洲及波斯灣盟友主導重啟荷姆茲。

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伊朗戰爭引發的油價飆升再次引發通膨疑慮，根據芝加哥商品交易所的FedWatch 工具顯示，交易員認為聯準會在年底前可能升息而非降息。

焦點股方面，美股市值最高的輝達週二上漲5.62%，Alphabet上漲5.02%，Meta上漲6.7%。雲端運算公司CoreWeave獲得85億美元貸款用於擴展人工智慧基礎設施，上漲12%。

道瓊工業指數上漲1125.37點或2.49%，收報46341.51點。

標普500指數上漲184.80點或2.91%，收在6528.52點。

那斯達克指數上漲795.99點或3.83%，收21590.63點。

費城半導體指數上漲445.86點或6.24%，收7588.20點。

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