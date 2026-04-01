電子五哥首季緯創跌最深 和碩成最強黑馬

電子五哥首季股價表現分歧，緯創跌幅最深，和碩成為最大黑馬。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕時序進入第二季，回顧首季中東爆發戰火引發全球股市震盪，造成台股劇烈波動，電子五哥股價表現分歧，其中以緯創（3231）重挫18.6%跌幅最深，成為淡季修正壓力最大的個股；反觀和碩（4938）總額逆勢上漲11.07%，為五哥中漲幅最大的個股，表現最為突出。

進一步觀察電子五哥首季漲跌幅與三大法人動向，廣達（2382）首季股價上漲2.38%，外資買超12萬1057張、投信賣超3667張、自營商買超6496張，三大法人合計買超12萬3886張，為五哥中資金流入最明顯標的，顯示AI伺服器需求題材持續獲得市場青睞。

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和碩首季股價上漲11.07%，外資買超1萬7870張、投信賣超1761張、自營商買超3556張，三大法人合計買超1萬9665張，買盤明顯回流，帶動股價逆勢走強，成為本季最大黑馬。

相較之下，緯創首季股價重挫18.6%，外資賣超22萬4243張、投信賣超2萬1989張、自營商買超1萬4781張，三大法人合計賣超23萬1451張，賣壓沉重，與股價大幅修正形成高度連動。

仁寶（2324）首季股價下跌11.34%，外資買超1萬2847張，但投信賣超6萬2565張、自營商賣超7121張，三大法人合計賣超5萬6839張，內資調節壓力較大，股價同步承壓。

英業達（2356）首季下跌6.64%，外資賣超1萬549張、投信賣超7051張、自營商賣超836張，三大法人合計賣超1萬8436張，整體籌碼面偏向保守。

整體來看，電子五哥首季股價與法人動向呈現高度連動，資金明顯集中於具AI伺服器成長動能與能見度較高的廠商，廣達持續吸引外資加碼，和碩則在評價修正與資金回流下表現最為亮眼；反觀緯創與仁寶則面臨較大調節壓力，股價走勢相對疲弱。

展望後市，法人認為，在中東地緣政治風險升溫影響下，國際資金風險偏好轉趨保守，短期市場仍可能維持震盪格局，不過隨著AI伺服器需求持續推進，電子五哥基本面仍具支撐，股價表現可望回歸業務展望與資金輪動節奏。

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