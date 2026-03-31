中國DDR5價格「斷崖式崩盤」 傳深圳華強北掀拋售價跌30％

在Google推出TurboQuant後，記憶體價格直線下降。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕全球記憶體市場幾天內出現戲劇性轉變，從極度稀缺到突然充滿不確定性，而中國的記憶體價格甚至呈現「斷崖式崩跌」。

過去幾個月，在人工智慧（AI）需求帶動下，DRAM價格持續攀升，以及個人電腦等消費性電子產品的記憶體需求出現短缺，一再成為熱門話題，然而隨著Google上週推出TurboQuant壓縮技術，掀起記憶體業的骨牌效應，供應大廠SK海力士、三星與美光科技的市值瞬間下滑，引發供應商以及更廣泛的零售供應鏈的恐慌。

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香港IT媒體HKEPC報導，深圳華強北電子市場近日出現記憶體模組價格「崩盤」現象。自上週三起，市場價格明顯下跌，部分品牌降價幅度甚至高達30%。華強北店家指出，由於DDR5先前價格過高，導致「有價無市」，商家囤積的大量貨源無人承接，部分商家因面臨資金周轉壓力，不得不降價套現。

報導指出，華強北商家透露，上週DDR5 32GB記憶體平均售價約3000元人民幣（1.4萬台幣），本週報價已經跌至約2500元人民幣（1.2萬台幣），部份商家因為資金周轉壓力，出價1950元拋售（9058元台幣）。

中國IT媒體驅動之家也報導，在連鎖IT商場百腦匯經營多年的批發商指出，從上週六起，記憶體價格可以用崩盤來形容，一款主流的16G記憶體在短短一、兩天就連續下跌40至50元人民幣（185元至230元台幣），而上週六最誇張，1天就下跌超過100元人民幣（台幣463元），「這種罕見的劇烈跳水，讓許多仍在持貨的商家感到措手不及」。

該報導分析說，記憶體價格暴跌的部份原因在於先前盲目囤貨者在價格出現下跌訊號時，為了止損，開始不計成本的出貨。然而因市場缺乏足夠的接盤能力，導致這種踩踏式的拋售行為進一步加劇了價格的下滑。

技術層面的突破也對硬體市場帶來心理衝擊。Google宣稱，其TurboQuant技術可以將運行大型語言模型（LLM）所需的記憶體量至少減少至6分之1。

不過分析師對於該壓縮技術將降低AI基礎建設的記憶體使用的說法，感到質疑，

摩根大通在一份報告中，引用19世紀的「傑文斯悖論」（Jevons Paradox）指出，投資人或許對此獲利了結，但短期威脅無損記憶體的需求。傑文斯悖論是英國經濟學家傑文斯關於煤炭生產的理論，亦即技術效率越高，需求也將越高。

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