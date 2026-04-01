不便險新制開賣理賠縮水怎麼辦？內行教你選「累進式給付」翻倍領

新版海外旅行不便險上路，民眾若覺得「一次式」給付的限額6000元太低，也可選擇投保「累進式給付」的商品（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險公會新版「個人海外旅行不便保險參考條款」，今（1）日零時起上架開賣，民眾出國前要投保，不能再無限制的想買多少張就買多少張保單，新版定額保單在「班機延誤」上，雖然限制「一次式」給付商品的給付限額為6000元，但新版條款仍提供「實支實付」及「累進式給付」的商品選項，「累進式給付」可提高給付至1萬2000元，偏好高保額的民眾，還是可有不同的選擇。

新版海外不便險4月1日起正式實施，民眾的購買的保單有哪些不同？產險公會指出，新保單提供6項保障範圍，其中「旅程取消保險」及「旅程更改保險」2項固定採「實支實付」給付。其他4項「班機延誤保險」、「行李延誤保險」、「行李損失保險」、「旅行文件損失保險」，則讓產險公司自行決定推出「實支實付型」及「定額給付型」商品，民眾投保時，可依實際需求選擇投保實支實付型或定額給付型商品。

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針對多數產險公司提供的「定額型」海外旅行不便險，限制被保險人在同一保險期間（同次旅程）內最多可投保2張保單，且這2張保單不得由同一家保險公司承保。產險業者指出，線上投保系統原本就會限制同一被保險人在多家公司線上投保的行為，但許多民眾透過線下，由業務員或保經代通路購買多張保單，4月1日起，無論線上、線下，同次旅程，最多都只能投保２張旅遊不便險。

此外，這張新版的旅遊不便險，保險期間內以給付2次為限，產險業者指出，一般民眾出國的旅程，搭飛機就是「來」、「回」２趟，若旅程中還有其他搭飛機的行程，無論你搭了幾次飛機，遇到班機延誤的情形，保單最多理賠2次，投保「一次式給付」商品，班機延誤保險的1次給付上限為6000元，若是「累進式給付」上限則是1萬2000元。其他定額給付的「行李延誤保險」，給付上限6000元、「行李損失保險」上限6000元、「旅行文件損失保險」上限3000元。

若覺得單次旅遊延誤的理賠6000元「太少」，選擇「累進式給付」商品有機會提高給付。根據公會的示範條款，「定額型」海外旅行不便險可採「累進式給付」設計，班機延誤4小時以上給付6000元，若延誤達8小時以上，則給付1萬2000元，不幸遇到較嚴重延誤，將可獲得更高的保障。

旺旺友聯保險今（1）日上架的最新商品，就採「累進式給付」設計，若延誤時數達8小時，與「標準型」相較，每次事故保險金可2倍給付達1萬2000元，保險期間內最高補償達2萬4000元。旺旺友聯保險指出，過去民眾投保旅遊不便險，定額給付多在8000元至1萬元，但新制實施後，限制1次給付上限縮水為6000元，代表「班機延誤」調降幅度可達40%，對於偏好高給付的民眾，可選擇「累進式給付」商品提高保障。

此外，新安東京海上保險，也提供「實支實付」的投保選項，班機延誤最高理賠可達5萬元，但必須注意的是，｢實支實付」是賠償必要的住宿費、當地機場往來交通等費用，在申請理賠時，必須提供消費單據在限額內實報實銷。

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