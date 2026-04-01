海外不便險新制4/1上路！罷工理賠納入地勤、三等親病危也賠

產險公會表示，為了讓民眾可以清楚了解新版不便險的保障範圍及理賠申請方式，已製作Q&A在各產險公司及公會官網揭露（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕產險公會新版「個人海外旅行不便保險參考條款」，今（1）日零時起已上架開賣，新版保單雖限制了個人投保張數限2張、單一公司承保1張，及單一保單定額理賠的限制，但擴大「旅程取消」及「旅程更改」的保障範圍，且將過去容易發生理賠爭議的「不保事項」，給予明確定義，藉此減少理賠紛爭。

產險業者指出，海外旅行不便險的保障範圍共有６大類，包括「班機延誤保險」、「行李延誤保險」、「行李損失保險」、「旅行文件損失保險」，還有「旅程取消保險」及「旅程更改保險」，並不僅止於「班機延誤」的這項目，此次新版「個人海外旅行不便保險參考條款」，針對「旅程取消」及「旅程更改」均分別擴大保障範圍。

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「旅程取消」方面，擴大保險事故發生期間，由海外旅程開始｢前7日」擴大為海外旅程「前20日」至海外旅行期間開始前。此外，被保險人若在中華民國境內擔任訴訟證人，「到海外旅行期間開始前」放寬為「到保險期間到期前」都可賠。且擴大了罷工保險事故對象，包含機場的「地勤」及「運務人」的罷工，也在理賠範圍內。

「旅程更改」方面，也擴大４大保險範圍，除了也擴大罷工保險事故對象，包含預定搭乘的公共交通工具業者的受僱人，或機場的地勤及運務人罷工；同時擴大戰爭、暴動、民眾騷擾或天災保險事故發生的地點，除了預定前往地點，也增加被保險人在海外所處地點。第3，除了被保險人配偶病危，也擴大承保三等內親屬病危的保險事故，以及擴大承保保戶自行駕駛汽車發生交通事故，導致被保險人必須更改預定旅程，因而所增加的交通或住宿費用。

產險公會指出，對於民眾最關注的「班機延誤保險」部分，新修訂的契約條款，透過5大修訂內容，可以讓保障更明確，減少理賠爭議。

第1、無論是班機延誤或班機取消，皆必須有「晚於4小時」的事實。

第2、保險期間內無論搭乘多少次航班，以給付2次為限。

第3、班機起飛延誤或取消及所致轉接班機失接，延誤時間合併計算。但轉接班機另外發生的延誤或取消，視為不同事故。

第4、明確約定要保人向保險公司申請訂立保險契約時，中華民國政府氣象機構已發布海上颱風警報為不保事項，減少理賠爭議及道德風險。

第5、明確約定要保人向保險公司申請訂立保險契約時，公共交通工具業者的受僱人或機場之地勤、運務人員已取得罷工權、已預告罷工期間、已宣布罷工或工運活動、已發生罷工或工運活動均為「不保事項」，以減少理賠爭議及道德風險。

至於「行李延誤（定額給付）」及「旅行文件損失（定額給付）」，此次也明定，保險期間內以給付2次為限。

產險公會表示，為了讓民眾可以較清楚了解新版的保障範圍及理賠申請，已製作Q&A在各產險公司及公會官網揭露，供民眾查閱，公會官網也有新版「個人海外旅行不便保險參考條款」內容可供查詢。

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