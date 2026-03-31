AI機器人論壇 吳敏求：跨域整合打造「護人神山」

旺宏電子董事長吳敏求。（資料照）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學敏求智慧運算學院主辦的AI論壇，今（31）日舉辦「第6屆未來運算工作坊」。本屆以「AI機器人（AI Robotics）」為核心主題，深入探討感知技術、機器人應用與學習控制等前沿議題，並聚焦於機器人與精準醫療、健康照護等領域的實務應用。

成大第6屆未來運算工作坊主題探討AI機器人，強調跨域整合與創新，並展出26組精選研發成果。（成大提供）

旺宏電子董事長吳敏求致詞時，以自身專業背景與創業經驗分享跨領域整合的重要性。他指出，自己除了擁有電機工程（EE）學位，也具備材料科學背景，這樣的跨學科訓練讓他在創業時能整合不同技術。「多年前創業時，我是全球第1個將半導體工廠全面電腦化，並把數學與半導體結合，用今天的說法，其實就是AI。」

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吳敏求表示，早在36年前就將AI導入半導體製造，使台灣半導體產業走出獨特發展路徑，也成為今日全球高科技產業的重要核心。如今台灣晶片製造在國際扮演關鍵角色，正是跨領域技術整合的最佳例證。

他也提到，敏求智慧運算學院成立的初衷就是強調跨學院整合，希望培養具備跨專長、跨視野與跨技術能力的人才，同時引入硬體創新，讓科技真正改善生活。旺宏目前也與成大合作，期待將半導體技術帶入醫療領域，未來不只是守護產業的「護國神山」，更希望成為守護人民健康的「護人神山」。

此次工作坊邀集美國、日本及台灣等地國際頂尖學者現場分享最新研究成果，並在旺宏館1樓開放空間展出26組精選研發成果，展現成大將學術研究轉化為產業解方的強大能量。透過深度議題交流與成果展示，也為即將在5月與10月登場的AI論壇系列活動提前暖身。

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