中國CPI開始回升 北大學者黃益平：能否走出價格疲軟還難說

北京大學教授黃益平表示，中國消費者物價指數 （CPI）從去年底開始往上走，但能不能走出價格疲軟還很難說，如果走不下去將面臨挑戰。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國記協31日舉行新聞茶座，由北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長黃益平主講「走向新的增長模式」，他指出中國消費者物價指數 （CPI）從去年底開始往上走，但能不能走出價格疲軟還很難說，如果走不下去將面臨挑戰。

黃益平指出，CPI指標值得關注，過 去2至3年相對疲軟，有時接近零或是負成長，這反映出中國宏觀經濟突出的特徵叫「供強需弱」，到市場上就是產能消化困難，價格就會出現疲軟。

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黃益平說，這樣的現象持續下去對經濟發展不利，因為價格持續往下走，消費者可能會出現延遲消費，對生產者來說這會擠壓利潤空間，就會不願意擴大生產與投資。

黃益平表示，價格疲軟對中國經濟造成很大影響，歷史上的大蕭條與日本過去幾10年發展的經歷是非常清晰的，而中國正在推動的擴大內需與經濟再平衡，是化解低通膨的重要因素。

黃益平指出，中國去年第4季開始CPI已經往上走了，而生產者物價指數（PPI）下行幅度在縮小，但現在難以下定論說價格疲軟是否要走出來了，這還需進一步觀察。 但是CPI開始往上走，如果走到今年設定的成長2%，將是積極訊號，希望能繼續往下去，如果走不下去會面臨挑戰。

中國國家統計局公布的數據顯示，受農曆春節「錯月」與節日消費需求集中釋放帶動影響，2月CPI年增1.3%，高於市場預期的0.9%，但PPI萎縮0.9%，為連續第41個月下跌。

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