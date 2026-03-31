日本最雄心勃勃晶片項目浮出水面 富士通、Rapidus合作全球首款1.4奈米

在日本政府的支持下，晶片產業取得顯著進展，不僅在生產方面，而且在建構依賴國內資源的生態系統方面也取得了長足進步。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，日本的半導體產業發展迅猛，如今，領先的半導體製造商富士通計畫與Rapidus合作，共同打造尖端技術，外媒wccftech指出，這堪稱是日本最雄心勃勃的晶片項目浮出水面。富士通將打造全球首款1.4奈米NPU，並定位在高階Monaka CPU系列。

在日本政府的支持下，晶片產業取得顯著進展，不僅在生產方面，而且在建構依賴國內資源的生態系統方面也取得了長足進步。台積電也進軍日本市場，直接顯示日本政府渴望投資該領域。

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富士通公司計劃開發資源，以生產全球首批1.4奈米晶片之一，這意味著日本的1.4奈米晶片產品將完全依賴自主研發生產。

關於Rapidus的1.4奈米技術，據稱最快可能在2029年開始試生產。目前，除了Rapidus已與IBM、佳能等供應鏈企業以及其他日本設備供應商建立合作關係，旨在超越台積電，爭奪這一尖端製程之外，關於細節仍未公開。

Rapidus的2奈米製程預計於2028年實現全面量產，顯示其製程的研發進展相當順利。良率和產能爬坡等問題將在晶圓廠投產後解答。

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