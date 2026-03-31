投資人心在淌血！美伊開戰1個月 全球股市市值蒸發368兆元

自美伊開戰1個月以來，全球股市市值已蒸發11.5兆美元（約新台幣368兆元）。圖為紐約交易所的交易員看盤。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》、《彭博》報導，美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，伊朗展開報復行動，不僅封鎖石油和天然氣重要輸送水道荷姆茲海峽，還以無人機和飛彈對波斯灣鄰國重要能源設施發動攻擊，導致全球能源價格飆漲，各國股市因通膨升高疑慮和經濟恐陷衰退而重挫，美元作為避險資產的需求升高而大漲，金價則下跌。

由於全球每日有近四分之一的石油和天然氣必須經由荷姆茲海峽運出，自伊朗戰爭爆發以來至3月30日，布蘭特原油期貨價格大漲48.2%，每桶報107.39美元；西德州中級原油期貨價格大漲53.5%，每桶報102.88美元。

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而在卡達的液化天然氣（LNG）生產線遭到伊朗無人機重創後，亞洲LNG價格已上漲逾143%，目前每百萬英熱單位（mmBtu）的價格為25.3美元，創3年多來新高，遠高於新興市場需求開始回升的每百萬英熱單位10美元。

隨著能源價格飆漲， 全國股市因通膨升高疑慮和經濟恐陷衰退而重挫。自伊朗戰爭爆發以來，南韓股市重挫19.1%，跌幅居主要國家之冠，日本股市重挫約13%，美國道瓊工業指數下跌7.7%，標普500指數下跌7.8%，那斯達克指數下跌7.5%，費城半導體指數下跌11.6%。

根據彭博世界交易所市值指數，過去1個月全球股市市值蒸發11.5兆美元（約新台幣368兆元）；其中，標普500指數市值就蒸發逾5兆美元。

由於全球能源價格飆升，導致各國通膨壓力激增，加上全球經濟可能因此陷入衰退，美元因為作為避險資產的需求升高而大漲，韓元等亞洲貨幣首當其衝，31日韓元兌美元一度貶至1534韓元，創2009年全球金融危機以來最低。彭博美元指數過去1個月升值約3%，創去年7月以來單月最大漲幅。金價則隨美元大漲而走低，過去1個月約下跌13%。

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