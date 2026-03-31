台電聯手科博館推生態特展 電力場域10明星物種今起展出

「自然共生‧生態嚮艷」特展今（31）日於科博館盛大開展。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電致力推動電力建設與生態共融，今（31）日跨界攜手國立自然科學博物館推出「自然共生‧生態嚮艷」生態特展，展示包含全球極危物種的魚池琴蛙、瀕危物種黑面琵鷺等，全台9座電廠的十個珍貴物種與台電生態保育作為。其中，大甲溪與萬大電廠更榮獲農業部林業及自然保育署呼應國際OECMs倡議推行之「保育共生地」認證，成為我國首批獲認證陸域場域。台電表示，展覽今日起展出至5月3日，歡迎民眾一同看見台電人長年投入生態保育的永續行動。

台電電廠等電力建設常與山水自然環境共生，台電長期投入電力場域周遭環境監測與記錄，並因地制宜規劃保育措施，致力讓電力場域連結山林、濕地與海洋，成為物種的生態棲所。此次與科博館合作，不僅讓台電投入生態保育的故事與成果透過展覽呈現，更讓社會看見台電不只是電力供給者，也是環境生態的保育者。

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台電說明，此次特展一次展出全台9座電廠的十個珍貴物種。包含由明潭電廠致力營造其棲地的台灣特有種魚池琴蛙、每逢冬季現蹤興達電廠永安溼地的黑面琵鷺、澎湖尖山電廠成功復育的特有種荸薺、棲於萬大電廠內的三級保育類霧社血斑天牛與台灣原生種大豆等等。現場除介紹各物種特徵習性，更將實體標本與擬真模型搬到展場，讓民眾可近距離觀賞這些平時難以瞥見的珍貴物種。

台電表示，展場也匯集台電人守護環境生態的暖心故事。如大甲溪電廠在馬鞍壩規劃階段，即將魚道融入壩體設計，並於2016年進行優化，降低魚道入口底檻與河床落差，使體型較小或跳躍性的魚類也可成功上溯，找到回家的路；萬大電廠則透過櫻花樹栽植與棲地管理措施，使霧社血斑天牛得以在場域中穩定棲息，更成功復育消失半世紀的原生種臺灣大豆，種種作為也讓大甲溪及萬大電廠日前榮獲我國首批陸域「保育共生地」認證場域，成為電力場域與環境生態共生的最佳印證。

「自然共生‧生態嚮艷」特展今起於科博館第三特展室展出至5月3日（開館時間9:00-17:00，週一休館），假日還有《水鳥大飯店》繪本導讀活動，歡迎民眾前來感受電力場域與自然環境交織的生態嚮艷。

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