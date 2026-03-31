巴菲特是最有名的節儉達人 唯有這「4項最奢侈消費」終生不悔

巴菲特開的都是普通車；而且早餐經常吃麥當勞，花費不超過3.17美元，即使是世界上最有名的節儉達人，也有一些地方會大手大腳地花錢。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特憑藉節儉和嚴謹的投資策略累積1500億美元（台幣4.8兆元）的財富。根據Investopedia報導，巴菲特至今仍住在1958年以3萬1500美元（台幣100萬元）購入的「奧馬哈先知」住所。

據CNBC報導，他開的都是普通的車；而且他早餐經常吃麥當勞，花費不超過3.17美元，但即使是世界上最有名的節儉達人，也有一些地方會大手大腳地花錢。

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以下列舉了巴菲特4筆「最奢侈的消費」，但他也表示從不後悔。

1. 購買一架名為「不可或缺」的私人飛機

根據《哨兵航空》（Sentinel Aviation.）報導，巴菲特最著名的揮霍發生在1986年，當時他斥資85萬美元購買了他的第一架私人飛機。這筆交易與他一貫的作風如此不符，以至於他給這架飛機起了個綽號叫「不可或缺」（the Indefensible）。

多年來，巴菲特一直強烈反對搭乘公務機，他在1992年的一封股東信中寫道：「我一直強烈反對公務機」，但巴菲特很快就發現了私人飛機旅行的價值。

根據美媒《商業內幕》報導，僅僅3年後，也就是1989年，他就斥資670萬美元升級買下另一架二手飛機。他意識到這架飛機為自己節省了大量時間後，甚至將其更名為「不可或缺」。

2. 以7.25億美元收購NetJets

巴菲特對私人航空的熱愛並未止步於此。根據保險新聞網報導，1998年，他以7.25億美元的現金和股票收購了整個私人飛機部分所有權公司NetJets。

這項投資最初看起來像是個錯誤，NetJets在前11年虧損了7.11億美元。但該公司最終轉虧為盈，如今NetJets營運超過750架飛機，是世界上最大的私人飛機營運商。

3. 慈善捐贈：已達620億美元，仍在成長

根據GOBankingRates報導，巴菲特最大的一筆揮霍並非用於自身。他已向慈善機構捐贈了620億美元（約2兆元），並承諾在生前或死後捐出99%的財富。

2010年，巴菲特與比爾蓋茲和梅琳達蓋茲共同創立了「捐贈誓言」（The Giving Pledge），目前已有200多位富豪簽署了該誓言，承諾捐出他們的大部分財富。

4. 投資個人成長發展

巴菲特雖然不會揮霍金錢購買豪華汽車或豪宅，但他一直堅持在書籍、教育和個人成長上花錢。他以每天閱讀數小時而聞名。據《紳士雜誌》（Gentleman's Journal）報導，巴菲特曾說過：盡可能多地投資自己。

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