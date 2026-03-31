台新新光金控林維俊：今年現金股利將優於去年配發

台新新光金控表示，今年股利配發將優於去年，並以現金股利為主。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控（2887）今天（31）日下午舉行法人說明會。台新新光金控總經理林維俊表示，在獲利成長帶動下，去年每股配發現金股利0.9元，而去年獲利比2024年好，「股利一定比去年好」，且會以現金為主，但人壽子公司未來是否可上繳股利，仍待主管機關進一步規範。

外界關注今年股利，林維俊表示， 目前規劃以現金股利為主，配發率會追求穩健，讓大家可以預期、不會暴衝暴跌，今年股利配發方向將優於去年。他強調，整體配息將以獲利表現為基礎，同時兼顧穩定性與可預期性，避免出現大幅波動，股利政策亦會參考同業水準，力求提供具競爭力的現金殖利率。

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林維俊表示，目前金管會還在研究壽險公司在接軌新制後，到底要達到什麼樣的標準 ， 才允許上繳，目前還沒有做最後的決定，但從這幾年的經營狀況來看，獲利應該是滿穩定的。

此外，林維俊強調，隨著子公司陸續完成合併，在集團資源整合與挹注下，可望進一步提升市場競爭力與整體經營成效；台新新光金控持續推進子公司合併作業，除投信與人壽已順利完成外，二家證券子公司也將於4月6日進行合併，銀行子公司的整併亦是按規劃進度持續進行。

台新新光表示，將持續優化銀行、保險與證券三大核心業務的有效整合，且積極精進數位轉型與永續發展，努力邁向第一流的國際金融機構。

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