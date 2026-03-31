去年獲利新高 寶晶能源看今年併網量達兩位數成長、總量突破150MW

去年獲利創新高，寶晶能源看今年併網量達兩位數成長、總量突破150MW。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於併網總容量持續增加、綠電轉供匹配率不斷提高以及枋寮大型光儲合一案場正式上線等影響，寶晶能源（6987）去年營收12.32億元、年成長29.73%，稅後淨利2.24億元、年成長81.07%，每股稅後盈餘（EPS）1.05元寫下公司成立以來新高紀錄；同時，董事會也通過每股配發0.9元現金股息。

展望今年，寶晶能源指出，面對充滿挑戰的大環境，將利用自身光電一條龍整合服務的優勢，努力尋找各種業務開發的機會，力求繼續提升本業獲利，依目前各專案執行進度來看，今年併網總容量仍可望有兩位數的增長，總量可望於今年正式突破150MW，為今、明年營運帶來正面助益。

請繼續往下閱讀...

寶晶能源進一步表示，今年太陽能EPC及表後儲能等業務，在今年第一季陸續獲得倉儲物流、飯店及公部門青睞，實地場勘後可望於今年第二季順利取得合約；此外，針對經濟部能源署為加強地方防災應變能力，於今、明年編列達7.172億元的特別預算，建設太陽光電、儲能系統、能源管理系統等防災微電網所需的設施及設備，寶晶能源特別成立專案小組積極競標，如能順利得標，可望為業務多元化奠定良好的基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法