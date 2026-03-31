黃仁勳從未與60位高管「一對一」會面 最新專訪曝原因

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據Lex Fridman Podcast最近一期節目報導，輝達首席執行長黃仁勳不與60名直接下屬（主管）進行一對一談話，而是選擇召開團隊會議，因為他希望每個人都能掌握相同的信息，並在公開場合共同解決問題。

黃仁勳的領導架構與傳統標準相比可謂獨樹一格。他手下並非只有5到7位高級下屬，而是有大約60位領導者直接向他報告。這種設計扁平化了輝達的組織架構，剔除了原本橫亙在黃仁勳和關鍵決策者之間的多層中階管理人員。換句話說，黃仁勳表示，這種架構旨在去除可能拖慢決策速度的層級結構。

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黃在播客節目中說：「我不可能和他們進行一對一的交流。我們提出問題，然後大家一起解決。」

黃仁勳的直接下屬涵蓋記憶體專家和設計師等各個層級。黃解釋說，團隊採用「極端協同設計」模式共同解決問題，所有團隊成員同時貢獻力量。「公司一直在實踐這種極端協同設計」。

黃說，在這些協作會議中，任何人如果想置身事外都可以離開。但是，如果會議中提到他們可以貢獻的內容，黃會指示出來。

黃仁勳自1993年輝達成立以來一直擔任執行長。這家人工智慧晶片製造商目前是世界上市值最高的公司，目前市值為4.2兆美元。

黃仁勳此前曾談到領導輝達對他的精神狀態造成的影響。在去年12月播出的《喬·羅根秀》（The Joe Rogan Experience）播客節目中，黃仁勳表示，過去30多年來，他一直把輝達描述為「距離倒閉只有30天」，儘管輝達的市值已達到天文數字，但他的不安全感到「始終揮之不去」。

這位63歲的執行長表示，他醒著的每一刻都在工作，一周7天無休，就連感恩節和聖誕節這樣的假日也不休息。目前尚不清楚他是否對員工有同樣的要求，不過他提到，他的兩個孩子也在輝達工作，同樣一周7天無休。 黃表示，「太累了，總是處於焦慮狀態。」

黃並不是唯一一個直接下屬人數比平常多的人。Airbnb執行長布萊恩·切斯基 （Brian Chesky）在8月的Social Radars播客節目中提到，他負責40到50名員工的招募、解僱、管理和晉升，所有這些員工都是他的直接下屬。

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