饗賓「旨醞」高空餐廳進駐信義區 拚第4季掛牌上市

以饗食天堂Buffet崛起的饗賓（7883）集團旗下精緻鐵板燒料理「旨醞」明天正式進駐微風信義45樓，成為目前集團全台第3高樓層的餐廳，僅次於台北101大樓86樓的「饗A Joy」，以及微風信義的「饗饗」Buffet。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以饗食天堂Buffet崛起的饗賓（7883）集團旗下精緻鐵板燒料理「旨醞」明天正式進駐微風信義45樓，成為目前集團全台第3高樓層的餐廳，僅次於台北101大樓86樓的「饗A Joy」，以及微風信義的「饗饗」Buffet。

饗賓2025年合併營收達新台幣116.84億元，年增10.42%；稅後淨利7.45億元，每股盈餘12.6元；今年1~2月累計合併營收達25.5億元，較去年同期成長27.62%。

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饗賓表示，目前集團旗下品牌在全台已開出100家門市，今年會再淨增15家門市，預計7月送件申請上市，年底前掛牌上市。

饗賓表示，「旨醞」在新莊宏匯廣場開出的首店去年業績1億元，這次信義微風店營收目標更高，訂位已滿到清明連假，未來「旨醞」和「饗饗」將以打團戰的方式，瞄準高空景觀餐廳市場。

「旨醞」微風信義店空間設計以花朵意象為靈感，佔地125坪，配有67座位與2個包廂，結合高空景觀與鐵板精緻料理，用餐座位即能飽覽松山機場飛機起降和基隆河岸景色，客單價主打2000元以上價位。

集團旗下4間小福利麻辣鍋第2季將改裝為朵頤牛排吃到飽，可望成為旗下13品牌中下半年展店佔比最大；URBAN PARADISE吃到飽餐廳今年也計劃在台北以外縣市拓點，預估全年業績可望維持高雙位數成長。

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