領570萬爽退！60歲前高管因同事1段話再就業 卻慘被20家公司打槍

日媒以真實案例，退休後的再就業已不只是選擇工作，而是關乎「終身職涯規劃」的重要課題。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名60歲大企業前部長，退休時領取2900萬日圓（約新台幣574萬元）退休金，過著與妻子享受打高爾夫、旅遊的悠閒退休生活，但一場與前同事偶然的對話，讓他陷入焦慮，並開始尋找再就業機會。然而，現實卻遠比想像嚴苛，他投遞20家公司全部落空，首次線上面試更讓他震驚。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生（化名）退休時為大企業部長，除了領取2900萬日圓退休金外，還享有豐厚年金。他退休後過著舒適的生活，經常和妻子一起旅行、打高爾夫球。然而，在一次與以前的同事一起打高爾夫球時，其中一位同事的一段話讓他開始焦慮。

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前同事說「還記得銷售部主管XX先生嗎？他比我們大十歲左右。他妻子現在臥床不起，而且他最近好像得了癌症。考慮到未來的開銷，我們真的不能出去玩樂太多，對吧？」這讓A先生也開始擔心，未來入住養老院的費用，並且由於投資虧損而蒙受了損失，他感到有些焦慮，心想「也許我應該盡快重新開始工作了。」

他開始投遞履歷，甚至表示願意接受小公司、薪水降低的工作，但結果卻是連續20家企業都沒通過篩選。A先生最後終於接到一家中小企業的線上面試通知，但過程讓他大吃一驚。

面試官指出，管理職在中小企業往往意味著「最需要親自動手的人」，不僅要現場支援其他部門，還需協助推動數位轉型，與年輕員工緊密合作。對習慣大企業分工模式、且對IT技能不熟悉的A先生而言，這完全超出預期，最終讓他對再就業感到挫敗。

專家指，退休後的再就業已不只是選擇工作，而是關乎「終身職涯規劃」的重要課題。中高齡族群若希望維持生活品質，不僅要考慮薪資與職位，更須重視技能更新、數位能力與工作適應力。

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