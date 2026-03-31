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資金遭圈存爆違約 永冠-KY：與債權銀行協商、展延到期本金

2026/03/31 17:44

永冠-KY發言人蔡樹根。（取自證交所）永冠-KY發言人蔡樹根。（取自證交所）

〔記者林菁樺／台北報導〕鑄件大廠永冠-KY（1589）31日表示，旗下英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司，原向永豐銀行的借款在3月31日到期，但因存放在台灣土地銀行的資金遭到「圈存」，導致無法還款，已構成違約。

永冠-KY發言人蔡樹根下午在證交所說明，因資金持續被限制使用，未來若台新銀行、安泰銀行、新光銀行及中國信託銀行的短期借款到期時，若未能順利展延，也可能面臨無法償還、進一步違約的風險。

永冠-KY強調，台中廠目前營運仍屬正常，但受離岸風電市場裝機量不如預期影響，營運表現不如當初設廠規劃。截至3月30日止，遭台灣土地銀行圈存的資金，包括新台幣約6003萬元、人民幣約1095萬元，以及少量美元與歐元存款。

對於後續發展，永冠-KY表示，已積極與各銀行債權人及公司債持有人協商，目前銀行都是表達支持公司持續營運的立場。永冠-KY強調，將以保障投資人與債權人權益為優先，後續協商與處理過程也會維持資訊透明，並依法即時對外說明進度。

永冠KY過去因為受惠國內風電政策，股價屬於百元俱樂部，但疫情後一路下跌，今年以來更因財務問題、縮減人力，31日股價更滑落至剩6.6元。

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