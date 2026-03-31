油價高檔屬短期波動 吳東亮：樂觀看待台灣中長期經濟

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕伊朗戰事造成國際能源市場動盪，油價處在高檔。對此，工商協進會理事長吳東亮表示，國際油價高檔對工商界造成短期衝擊難免，包括原物料價格上漲、貨期延宕等，但中長期來看，全球AI（人工智慧）需求的長期趨勢仍在，因此仍樂觀看待台灣經濟景氣。

吳東亮表示，戰事帶來的衝擊是難免，原油漲價是沒有辦法的事情，大家都會受影響，另一方面是每個行業受到的影響都不同，包括運輸成本、交貨時期不同，大家都很謹慎注意，但也相信戰爭不會永遠打下去，希望早點結束，壓力就會降低。

請繼續往下閱讀...

談及油價高檔可能造成輸入性通膨持續，央行可能採取緊縮貨幣政策，不排除升息的可能，是否對經濟前景影響？吳東亮表示，如果央行因應輸入性通膨而採取相關舉措也是不得已，但還是要有所準備，利息可能上來一點，但對台灣而言，短期上面臨物價上漲、貨期延宕，但全球AI（人工智慧）需求暢旺的長期趨勢還在，這幾點景氣好很大因素也是來自國內ICT、半導體等產業挹注，因此評估台灣經濟短期上會面臨一點波動，但放遠至中長期，對台灣經濟的影響不是那麼大，因此還是比較樂觀看待。

談及國民黨主席鄭麗文預計4月初訪中，工商界是否有隨團參訪，吳東亮表示，工商協進會沒有代表隨團，站在民間企業的立場，任何與中國的對談及交流，只要能帶來兩岸關係的穩定與和平，工商界都是樂見其成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法