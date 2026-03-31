中油對台電親算帳「足額反映」4月電業氣價漲41.58％、史上最大漲幅

中油宣布4月電業氣價大漲41.58%。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕4月電業氣價真的大漲！受到中東爆發美伊戰爭影響，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近3年新高，中油今（31日）公布4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5%、電業用戶天然氣價格大漲41.58%，民生用戶天然氣價格則凍漲。中油對電業氣價一口氣足額反映、調漲超過4成，寫下史上最大漲幅。

過去烏俄戰爭中油對電業氣價單一最大幅度調整約20%，此次41.58%漲幅，超乎外界預期，更寫下對電業歷史最大漲幅。中油解釋，主要是台電雖長期虧損，但去年稅後有盈餘729億元 「有能力去負擔」，因此中油對電業氣價有「足額反映」。如此，電業氣價牌價從13.237元，來到每立方公尺18.7409元。

請繼續往下閱讀...

中油強調，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格創近3年新高，進口氣源成本大幅增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

工業用戶方面，中油自2021年至2026年1月累計吸收金額逾1300億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，4月工業用戶天然氣價格微幅調漲5%，相較於國際LNG價格波動，調幅相當緩和，調整後價格仍遠低於成本，未調足部分持續由中油吸收。

另外，配合政府穩定國內物價政策，4月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

中油表示，自2月28日爆發美伊戰爭以來，已立即透過包括以提前調貨、同業換貨及市場購買現貨三大方案，確保國內天然氣供應無虞。中油將持續掌握國際油氣市場動態，在兼顧公司穩健經營同時配合政府穩定物價政策審慎檢視國內氣價及吸收金額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法