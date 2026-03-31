1奈米大戰台積電最被看好！韓媒洩氣三星還沒站穩 Rapidus訂出緊追目標

隨著先進晶圓代工製程的競爭日益激烈，台灣、日本和南韓國的晶圓代工廠在1奈米製程的量產方面採取了不同的策略。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著先進晶圓代工製程的競爭日益激烈，台灣、日本和南韓國的晶圓代工廠在1奈米製程的量產方面採取了不同的策略。南韓媒體《朝鮮日報》31日報導，台灣的台積電和日本的Rapidus計劃在兩年內完成製程研發並推進量產。三星的晶圓代工業務部門最初表示將於明年量產1奈米，但目前已推遲量產計劃，並將重心放在2奈米製程的競賽上。

據業內人士31日透露，台積電計畫於2028年開始全面量產1奈米製程。 Rapidus技術長石丸一成在最近接受《日經新聞》採訪時表示，在1奈米製程方面，他們的目標是「將與台積電的技術差距縮小到5個月以內」。

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三星電子的晶圓代工業務部門已將1奈米製程的量產時間表從原計劃推遲了約兩年至2029年，但據稱仍在權衡具體時間。

台積電正加速推進1奈米製程量產，以鞏固其在晶圓代工市場的領先地位。台積電投資約490億美元在台灣中部科學園區（CTSP）新建一座晶圓廠（Fab 25），並於近期公佈了A14（1.4奈米製程）的試生產計劃，預計將於明年年底完成試生產，並於2028年開始全面量產。該計劃旨在為蘋果iPhone量產下一代應用處理器（AP）。

日本Rapidus公司也已開始研發1.4奈米製程。 Rapidus是一家日本國家級晶圓代工企業，成立於2022年8月，由包括豐田、索尼和NTT在內的八家大型企業共同投資，旨在振興日本半導體產業。

Rapidus內部計畫於2029年開始量產。然而，由於該公司已宣布將與台積電的製程差距縮小至6個月，一些分析師認為量產可能在2028年底就能實現。據悉，Rapidus目前已收到佳能相機影像感測器的訂單，並計劃採用2奈米製程進行量產。

然而，即便Rapidus完成製程開發，其獲得客戶的前景也存在著很大的不確定性。英特爾已開始量產1奈米級，其中央處理器（CPU）需求旺盛，但在日本，幾乎沒有無晶圓廠（半導體設計公司）會採用1奈米製程。預計全球大型科技公司將優先選擇穩定性已驗證的台積電，而將在美國設有生產基地的三星電子和英特爾列為次要選擇。

三星電子的晶圓代工業務部門將量產時間表從2027年推遲到2029年，而且據了解，即使是這個時間也存在不確定性。其目標是專注於2奈米製程的競爭，此前由於良率低，三星電子在贏得大型科技客戶方面舉步維艱。

據稱，三星電子的2奈米製程良率最近已超過60%，但普遍認為，其良率和製程性能仍需進一步提升，才能與台積電競爭。

一位半導體產業人士表示：「三星電子晶圓代工業務部門的首要任務是減少虧損。為此，該公司首先提高現有（成熟）製程的利用率，並增強2奈米製程的穩定性，因為大型科技公司對2奈米製程的需求強勁。」他補充道：「與其強行開發1奈米級製程穩定性，該公司似乎更注重製程穩定性。」

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