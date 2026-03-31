永續金融先行者聯盟邁入第四屆 第一金控接棒擴大六大承諾

永續金融先行者聯盟邁入第四屆，第一金攜手五家金控擴大永續金融影響力。

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會於2022年成立「永續金融先行者聯盟」，由國內六大金控攜手推動淨零排放政策。今年由第一金控接棒擔任第四屆輪值主席，持續深化永續金融發展。金管會主委彭金隆表示，先行者聯盟成立以來，已為台灣永續金融奠定良好基礎，並成為引導金融資源投入永續發展的重要推手。未來期許聯盟持續發揮示範效應，凝聚金融業力量，深化永續金融發展，同時提升台灣在國際間的能見度與影響力。

第一金控總經理方螢基指出，第一金控將在金管會指導下，承接前三屆累積的成果，攜手聯盟夥伴發揮投融資影響力，帶動產業落實低碳轉型，成為企業邁向永續發展的重要策略夥伴。

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為持續深化永續發展目標，聯盟原推動的五大承諾事項，包括資訊揭露、資源整合、國內推廣、國際接軌及其他永續行動，已於2026年正式升級為「六大承諾」，新增「普惠金融」面向。

在此架構下，各成員機構已訂定具體目標並推動多項措施，包括設置無障礙ATM以提升金融服務可近性、推動保險與微型保險以照顧弱勢族群，以及強化普惠金融服務，落實金融包容性，使永續金融由政策層面進一步落實至社會各個角落。

方螢基進一步表示，第一金控、元大金控、中信金控、玉山金控、國泰金控及兆豐金控六大成員，將持續推動「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資議合」、「協助與推廣」、「國際接軌」及「普惠金融」六大承諾，並透過「金融業淨零推動工作平台」整合資源。

該平台設有「政策與指引」、「資金與統計」、「資料與風控」、「培力與證照」、「國內外推廣」及「跨部門諮詢」六大工作群，由聯盟金控分別擔任召集人，推動各項淨零行動。

其中，第一金控擔任國內外推廣工作群召集人，2025年已辦理低碳轉型企業參訪及「AI金融科技創新創意暨綠色金融永續淨零競賽」，促進產官學交流並帶動創新應用；2026年則將進一步製作永續金融新知短影音，擴大宣導效益。

隨著聯盟邁入第四屆，六大金控已建立穩定協作機制與分工模式，持續深化碳管理、資訊揭露、投融資議合及永續能力建構，穩步推動產業低碳轉型，提升台灣永續金融制度成熟度與國際競爭力，朝2050淨零排放目標穩健邁進。

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