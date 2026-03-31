萬泰科AI高毛利雙引擎發動 全年營運逐季升溫

萬泰科董事長張銘烈（右起）、總經理張程雅看好全年營運逐季升溫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕高階傳輸線材廠萬泰科（6190）總經理張程雅今天在法說會表示，客戶庫存調整已於2026年第一季正式結束，隨著AI伺服器高速傳輸需求持續擴大，加上高毛利客製化產品比重提升，2026年營運可望逐季升溫，並重申未來五年營收年複合成長率（CAGR）將達20%至25%，長期毛利率目標朝20%邁進。

張程雅說，在AI應用帶動下，萬泰科積極切入高速傳輸領域，聚焦機櫃內（In-Tray）高速線市場，並全面支援PCIe 5.0與PCIe 6.0規格，對應56G與112Gbps高速傳輸需求。隨著AI伺服器對高速連接穩定度與傳輸效率要求大幅提升，公司同步擴大產能布局，其中泰國廠高速線第二期擴建完成後，總月產能將提升至800萬至1000萬米，支撐後續訂單成長動能。

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此外，萬泰科亦加速推動高毛利產品組合，涵蓋AI伺服器線材與高端客製化應用，相關產品毛利率達20%至35%，明顯優於傳統線材。公司規劃至2030年將高毛利產品營收占比由2025年的18%提升至30%，透過產品結構優化，推動整體獲利能力持續提升，逐步由傳統線材製造轉型為高附加價值解決方案供應商。

在第二成長曲線方面，衛星通訊應用成為另一關鍵動能。張程雅指出，受惠美系衛星客戶既有產品出貨穩定成長，加上兩項新線束產品開發推進，今年衛星線材營收占比將較去年翻倍成長。在低軌衛星地面接收設備領域，公司提供AC電源線與網路線等產品，並將隨新客戶進入量產階段持續放量，同時也提前布局太空資料中心應用，強化極端環境下的高端線材解決方案能力。

面對地緣政治與供應鏈重組趨勢，萬泰科強化全球製造布局，涵蓋美國、台灣、中國、泰國與越南，展現供應鏈彈性優勢。公司規劃未來幾年將北美市場營收占比提升至40%，並持續擴大東南亞產能，其中泰國高速線第三期擴產將成為主要資本支出項目，越南廠輻照交聯線（E-Beam）亦已於2026年1月提前進入試量產階段，提升區域供應韌性與交付能力。

展望長期，萬泰科將以AI高速傳輸與高毛利客製化產品為雙引擎，推動營收與獲利同步成長，並透過全球產能布局與產品升級策略，強化競爭優勢，目標在2030年達成30%的總股東報酬率（TSR），持續提升股東價值。

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