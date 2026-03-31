深度整合AMD 訊連AI影像編修軟體大升級

訊連AI影像編修軟體大升級。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體品牌廠訊連（5203）今日宣布，旗下AI影像編修軟體「相片大師PhotoDirector」迎來全新升級，與AMD深度整合，推出「AI對話修圖」及「AI雜線移除」2大全新功能，大幅提升創作效率與整體製作體驗。

訊連說明，AI對話修圖讓用戶在上傳照片後，即可使用AI自動辨識內容，並主動提供專業的編輯建議，透過直覺式的自然對話互動，創作者能即時獲取回饋並進行個人化微調，大幅簡化過往需在多頁選單間來回切換的操作流程。

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此項創新不僅賦予軟體如AI Agent般的理解與執行能力，更標誌著訊連科技在產品策略發展上的關鍵進展，從過往以功能導向為主的AI工具設計，邁向以任務導向為核心，並強化人機雙向互動的智慧應用，體現訊連科技對「打造更易於上手的AI創作工具」的承諾。

此外，訊連產品團隊也推出AI雜線移除功能，能夠協助用戶透過AI自動辨識，精準且細膩地去除拍攝風景中常見的天空電線或路邊雜線，透過與AMD平台的深度整合，離線處理速度顯著提升達2倍。

訊連科技共同總經理林昭宏表示，公司致力於讓AI成為真正能走入日常、解決痛點的生產力工具，這一次相片大師的全新升級，正是將尖端研發落實於直覺操作的最佳實踐，相信這項技術突破能打造更直覺的工作流程，協助創作者將專注力回歸到最純粹的影像創作之中。

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