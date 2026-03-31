不用開電腦也能寫程式！Google AI「Agent Smith」爆紅

Google 內部推出名為「Agent Smith」的全新AI工具，讓員工不必一直開著電腦，憑手機指令就能讓AI在背景自動完成工作。示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕Google 內部近期推出一款名為「Agent Smith」的全新AI工具，可在不開啟電腦的情況下，於背景自動完成程式碼撰寫與工作流程。由於這款「AI 工」實在太好用，湧入的人數過多，Google被迫開始限制存取權限。

這項消息由《商業內幕》（Business Insider）率先披露，顯示AI已經從「輔助工具」正式進化為能獨立作業的「數位代理人」。

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據知情人士透露，「Agent Smith」（名稱疑似致敬電影《駭客任務》中的反派史密斯探員）與過去的問答型AI完全不同，它具備自己規劃與執行整個工作流程的能力。

這款工具最大的特點在於，員工甚至不必一直開著電腦，只要用手機在內部通訊軟體下達指令，這款 AI 就會在背景自動跑完程式編寫，並隨時回報進度。此外，因為它擁有讀取員工權限的能力，過去需要工程師手動跨部門撈取的龐雜文件，「Agent Smith」都能自動調閱並統整，大幅省去人工作業時間。

這款工具的爆紅，也反映了Google內部極限施壓的AI政策。報導指出，Google 高層已經不只是「鼓勵」員工使用 AI，而是將其視為「基本要求」。

近幾個月來，無論是軟體工程師還是非技術職位的員工，都收到明確指示：未來AI的使用情況，將被直接納入個人的績效考核（Performance Review）中。Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai）曾對內部警告，全面導入 AI 相當重要，因為「競爭對手也會這麼做」。

AI使用納入考績 高層也用代理回訊

這股「AI 代工」的浪潮已蔓延至最高管理層。在3月初的一場內部會議中，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）不僅強調這類「AI 代理」將是今年的重中之重，公司商務長辛德勒（Philipp Schindler）甚至當場開玩笑說，他現在都能分辨出，什麼時候是布林本人在傳訊息，什麼時候是「布林的AI代理」在代替老闆回覆。

針對這款引發內部轟動的工具，Google發言人僅低調回應：「我們一直在嘗試打造能解決現實問題的AI，但目前沒有更多資訊可分享。」

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