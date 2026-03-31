國票金宣示樂天銀行邁入「法金元年」增資案7月將達標

國票金今日舉行法人說明會（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）轉投資成立純網銀樂天銀行，開業5年仍持續虧損。國票金今（31）日舉行法人說明會，宣示今年將是樂天銀行的「法金元年」，強調樂天銀行的經營團隊已與國票金控團隊合作，將善用國票金法金業務的優勢，積極衝刺法金業務並提升存放比；國票金及日本樂天2大股東，及樂天銀行均已通過增資案，預估最晚7月可以完成增資。

即將在5月29日進行董事改選的國票金，今日舉行法人說明會，說明今年前2月的營運成果。國票金前2月稅後淨利6.92億元、年增113%，EPS0.19元，每股淨值12.97元，其中國票及國票證較去年同期的獲利都有翻倍表現，僅有國票創投因轉投資國旺租賃，受到中國市場拖累而獲利衰退。

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其中轉投資的純網銀樂天銀行，今年前2月仍處於虧損狀態，至今年2月底開戶數33萬2,021戶，存款餘額422.61億元、放款餘額233.6億元。國票金分析，截至2026年2月底，個人貸款業務的貸款餘額約為新台幣176.6億元，受惠於線上、線下通路整合效益提升並優化作業流程，將持續開發創新服務以擴展信用貸款客戶數並提升收益。

企業存款業務方面，截至2026年2月底，存款餘額約新台幣30億元。企網銀系統已在今年1月底上線，將逐步推展至關係企業及其他往來企業，藉此擴大企業存款的規模。

國票金指出，原本樂天銀行大股東日本樂天集團，在日本的經驗為消費金融業務，但在台灣的金融市場，仍以法人金融業務為主，佔比超過一半，消金業務佔比極小，其餘則為房貸與信貸。在此狀況下，考量國票金控法金業務的優勢，目前與國票金控團隊合作拓展法人開戶及貸款業務，成長速度預期將快於同業。

國票金指出，今年已將樂天銀行定位為「法金元年」，業務重心集中於法金業務的衝刺與存放比的提升。先前樂天銀行的法人放款，主要透過參與聯貸案，今年則開始自行拓展非聯貸的法金業務。但法人關注樂天銀行何時可以出現單月獲利？國票金表示，考量拓展新業務涉及資本支出與人力成本，且伴隨資產成長衍生的提存需求，將延遲損益兩平的時間，仍希望透過資產負債表的擴大，爭取在較短時間內達成單月獲利轉正。

增資進度方面，樂天銀行董事會已通過30億元私募增資案，國票金說明，目前日本樂天與國票金控2大股東及台灣樂天銀董事會均已通過此案，另需通過股東會決議，根據規劃時程，約在今年6至7月間可完成。

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